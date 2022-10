Alejandra Villamizar fue ‘blanco’ de la inteligencia militar y reveló las pruebas de los seguimientos ilegales del Ejército

Alejandra Villamizar conoció los documentos de seguimientos ilegales efectuados por el batallón de ciberinteligencia del Ejército. (Foto: Twitter Alejandra Villamizar)

Con más de 25 años de carrera, la María Alejandra Villamizar, fue blanco de la inteligencia militar que por medio de herramientas informáticas y de software, el Ejército hizo búsquedas específicas y recolectar masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos.

“Los militares registraron sus teléfonos, dirección, correos, vehículos, el lugar en donde vota y hasta las infracciones de tránsito que cometió. También aparecen las reseñas de las entrevistas que realizó a jefes del ELN, transmitidas en el noticiero de noticias Caracol”, según lo dio a conocer en su momento la Revista Semana.

Luego de que se dio a conocer esta información, la periodista Maria Alejandra Villamizar dijo que: “No tengo ni idea por qué a alguien se le ocurrió hurgar en mi vida personal y hacer un seguimiento de esta naturaleza”, manifestó en entrevista con Blu Radio, Además expresó que: “Yo hago el ejercicio del periodismo y he hecho trabajos que son públicos y relacionados con el proceso de paz desde hace muchos años”.

Y agregó que: “tengo conocimiento de que hay 15 páginas en mi carpeta y hay algunas fotos personales relacionadas con su vida personal, su matrimonio y algunos datos bancarios y de Cámara de Comercio (...) Tienen unas referencias falsas a unas entrevistas que yo no he hecho y que no tendría por qué hacer”, adicionalmente, en la misma entrevista indicó la comunicadora, que firmó una carta abierta al Ejército y al Gobierno en la que se piden las explicaciones pertinentes para este nuevo episodio de interceptaciones ilegales, según se lee en este medio de comunicación.

Finalmente, en esta entrevista con Blu Radio dijo: “Yo llevo 25 años en esto y he estado en varias listas, pero un perfil con tantas fotografías a color y tan bien organizadas no lo había conocido (…) En la lista hay periodistas jóvenes que están entrando con el cubrimiento del proceso de paz”, puntualizó Villamizar, al tiempo que lamentó que el país tenga que vivir un nuevo capítulo de chuzadas.

Hace pocos días en la alianza informativa CAMBIO-Noticias Uno conoció “documentos reservados de inteligencia militar que muestran que los seguimientos ilegales contra María Alejandra Villamizar y otras personas continuaron después de la denuncia periodística. Los reportes secretos y el lenguaje usado para referirse a Villamizar comprueban que fue clasificada como “enemiga del Estado” por el simple hecho de haber entrevista al guerrillero Pablo Beltrán, cabecilla del ELN”, según lo indican estos medios de comunicación.

Para Maria Alejandra Villamizar, según dijo en entrevista con CAMBIO, dijo que esperaba que las investigaciones avanzaran, pero indica que hasta el momento no se han hecho. En su momento el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa la llamaron, pero para ella esto era simplemente protocolario.

Según los documentos analizados entre CAMBIO - Noticias Uno y María Alejandra Villamizar, analizaron las fechas y el lugar donde se dieron las órdenes de las chuzadas y el perfilamiento en su contra.

En la actualidad la FLIP se encuentra realizando acompañamiento a ella y otros periodistas que se vieron involucrados en esta situación. María Alejandra Villamizar y otros periodistas están a la espera de resultados de las investigaciones y ene este sentido está pensando en demandar al Estado, porque alguien debe responder por las órdenes porque esto no se puede normalizar, ni puede seguir pasando con la prensa, según lo indicó la periodista en la entrevista.

