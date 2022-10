El día que Lionel Messi celebró su cumpleaños en ‘Día a día’ y se mostró incómodo

Fotos originales: Colprensa | Edición: Infobae Colombia

Han pasado 10 años desde que se celebró en Bogotá el ‘Partido de las estrellas’, un evento deportivo que reunió a reconocidos futbolistas de la élite mundial, entre estos Lionel Messi, Robinho y Diego Alves.

Como parte de la realización de este acontecimiento, sus organizadores decidieron llevar a varios de los protagonistas a los más reconocidos medios de comunicación del país, entre estos ‘Día a día’, magacín del canal Caracol.

Así entonces, el 21 de junio del 2012 este programa recibió al jugador argentino, considerado hoy en día como uno de los mejores jugadores del mundo, a quien le preguntaron por varios datos de su vida personal y su sensación previa a dicho partido, así como sobre su percepción de Colombia.

Curiosamente, faltaban apenas tres días Lionel Messi cumpliera sus 25 años y por eso los presentadores del matutino (Agmeth Escaf, Mónica Rodríguez y Catalina Gómez) aprovecharon para celebrarle por adelantado esta especial fecha.

Fue cuando la producción de ‘Día a día’ le cantó a ‘La Pulga’ el ‘feliz cumpleaños’ con papayera incluida. Además, le entregaron un pastel con las velas prendidas y, como es costumbre, le pidieron que las apagara con un soplido; fue entonces cuando el futbolista se mostró un poco incómodo.

“Bueno Leo hay que pedir deseo, no sé si eso lo hacen en todo el mundo, pero acá hay que pedir deseo”, le dijo Gómez al astro argentino, quien contestó: “En realidad, dicen que es de mala suerte celebrar el cumpleaños el día que no es, pero bueno”.

Para aquella ocasión, Escaf y sus colegas tenían planteadas una serie de preguntas que, de igual manera, Messi no respondió de la mejor forma, como por ejemplo, cuando le pidieron que hablara sobre una frase de su padre o madre que nunca olvida: “No, no sé, complicado”.

Este acontecimiento, el cual se revivió en los últimos días, sucedió en directo y recibió todo tipo de comentarios por parte de los internautas, pues fue un momento del que muchos dicen haberse avergonzado: “¡Qué sal! Con razón perdió tres copas seguidas”, “no fui capaz de terminar de verlo, me dio pena ajena” y “la pena que debió sentir Falcao ahí sentado”.

Reviva aquí la entrevista completa de Lionel Messi a ‘Día a día’:

‘Lío’ no ha sido el único en vivir una incómoda situación dentro de este programa, pues, de hecho, hace un par de semanas la presentadora Catalina Gómez tuvo que ingeniárselas para disimular un incidente que tuvo en directo.

Resulta que cuando Juan Diego Vanegas, chef de ‘Día a día’, preparó uno de sus platos, procedió a dar la degustación a sus compañeros de set, como es costumbre. Sin embargo, cuando la antioqueña de 41 años se lanzó a probar el platillo, lo hizo omitiendo que estaba muy caliente y su expresión de dolor fue evidente.

Su compañera Carolina Soto intentó ‘enfriar’ la situación al arremedar la cara de Gómez, mientras que el comediante Iván Marín, invitado aquel día, comentó: “Estaba un poquito caliente, ¿no?”.

Las reacciones de los televidentes a este jocoso momento no se hicieron esperar y fue a través de redes sociales que muchos hicieron burlas, bromas y memes al respecto.

“La cara de Catalina fue épica, por más que intentó disimularla”, “ahí es cuando el camarógrafo debía enfocar para otro lado, pobrecita” y “quedó justo para el especial del Día de los Inocentes”; son algunos de los comentarios que recibió Catalina Gómez.