María Fernanda Cabal afirma que “cuando no hay Estado que te proteja, hay una reacción”

“Uno tiene que respetar la libertad sexual de las personas pero no dejarse imponer ninguna ideología con la excusa de la inclusión”, así se refirió la senadora María Fernanda Cabal respecto a la elección de la neofascista Giorgia Meloni como primera ministra de Italia y las banderas de la derecha.

En entrevista con Caracol Radio, la congresista del Centro Democrático también habló de algunos extremismos de quien fuera elegida como la primera ministra del país europeo y de cómo son interpretados dentro de los sectores opositores a la derecha. Sobre esto, explicó que “usted se puede identificar como un homosexual, pero no significa que usted me haga las cartillas para menores de edad cuando los niños todavía no están en edad, porque es parte de la formación personal”.

“La izquierda, con la excusa de la inclusión, va colonizando escenarios y te va cambiando el lenguaje”, sostuvo la derechista María Fernanda Cabal.





De paso, aseveró que “la ideología de género es un asco” y pidió a los adultos que dejen a los niños y niñas elegir sus identidades de género. Otro tema abordado en la charla con el medio citado fue el paramilitarismo y si creía que fue, en su momento, “necesario”, como respuesta contrainsurgente. La congresista no sorprendió y salió en defensa de este fenómeno.

“Es que cuando uno analiza la complejidad de una sociedad violenta como la de Colombia, se da cuenta que hay causa y efecto: cuando no hay Estado que te proteja, hay una reacción”, dijo Cabal.

“Hay gente que se desplaza y gente que se defiende, ese es el fenómeno de la autodefensa”, así justificó Cabal el paramilitarismo que, de acuerdo con registros del Centro Nacional de Memoria Histórica, dejó 13.562 víctimas documentadas solo por el delito de desaparición forzada. Empero, suavizó su intervención añadiendo que lo complejo del paramilitarismo es cuando este llega acompañado del narcotráfico; “por eso terminamos en el año 2002 con 30 mil muertos en Colombia”.

Cabal no suavizó su lenguaje y habló también de la legalización de las drogas como una posibilidad ante el fracaso de la guerra contra los narcóticos. Se mostró en contra de esta opción argumentando que podría entorpecer el crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes.

“Cuando usted afloja conductas, termina permitiendo los derivados; entonces matemos a la mamá pa’ robarnos la plata y comprar droga (...) Podemos generar toda clase de grupos ilegales si nos da la gana porque todo es permitido, entonces usted tiene que poner límites desde niño”, explayó la congresista en el programa La Luciérnaga. En esa línea, dijo también que la anarquía es sinónimo de destrucción.

“Un joven no es libre con el cuentico del libre desarrollo de la personalidad. No es libre, es un esclavo y su familia es destruida con un niño drogadicto”, afirmó Cabal sobre la legalización de narcóticos como la cocaína.

“Rodolfo Hernández hizo todo lo posible por perder”

La senadora del Centro Democrático fue cuestionada sobre la derrota del excandidato presidencial ante Gustavo Petro en la segunda vuelta realizada el pasado 19 de junio. Criticó a Ángel Becassino, asesor del ‘ingeniero’ y lo acusó de ser un “caballo de Troya” pues anteriormente había asesorado al actual jefe de Estado de Colombia; y afirmó que tras este antecedente y basada en el apoyo que tuvo en medio del paro nacional de 2021, se motivó a ser candidata a la presidencia.

Más allá de sus aspiraciones, el Centro Democrático terminó inclinándose por Óscar Iván Zuluaga y, en primera vuelta, por Federico Gutiérrez. Dicha determinación la llevó a cuestionar a las firmas encuestadoras.

“Mi inconformidad es que nunca mostraron la muestra y usted no puede tener fidelidad en una encuesta si no tiene una muestra que le dé confianza”. Aseveró también que ella sabía que tenía un veto por parte del entonces presidente Iván Duque (a quien calificó como ‘progre’) para que ella no fuera candidata presidencial y, en cambio, Zuluaga fuera el trampolín de Gutiérrez.

