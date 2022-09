Polo Polo tildó de “insoportable y desocupada” a la vicepresidenta Francia Márquez ante casos de racismo

Miguel Polo Polo arremete y tilda de "desocupada" a Francia Márquez | FOTO: Colprensa

El congresista Miguel Polo Polo nuevamente avivó la polémica frente al tema del racismo, no obstante, su último controversial pronunciamiento va en contra de la vicepresidenta Francia Márquez, quien ha sido víctima de discriminación en los últimos días. En esta oportunidad, el cabildante le pidió al presidente Petro, que era necesario que Márquez tuviera algo que hacer, pues estaba “insoportable”.

Conforme a lo expresado por Polo Polo, la vicepresidenta no tenía mucho por hacer en su cargo, argumentando que la dignataria quería resolver todos los casos de racismo que sufre, desde los estrados judiciales, en este caso, aseguró que era una persona insoportable, pues su “vagancia” la llevaba a remitir a la justicia a todas las personas que la trataban de “mico” o “gorila”.

“Al parecer Francia está tan desocupada que su función ahora es llevar a los estrados judiciales a todo el que le diga “mico” o “gorila”. Señor Gustavo Petro en nombre de los colombianos le solicito que ponga a hacer algo a esa pobre señora; la vagancia la tiene insoportable”.

Polo Polo tilda de insoportable a la vicepresidenta.

Sin embargo, cabe resaltar que en este mismo concepto, el congresista Miguel Polo Polo aseguró el pasado miércoles 28 de septiembre, que sería él que llevaría a los estrados judiciales a todo el que lo discriminara, aunque le daba “mamera”. De igual forma, calificó de hipócritas a quienes defendían a la vicepresidenta y no a él.

“Me da mamera llevar a la justicia a todo el que me discrimine, pero tocará. No puede ser que se persiga el racismo que se le hace a Francia, por ser vicepresidente, y el que me hacen a mí, se tolere ¡Eso se llama hipocresía! De ahora en adelante jugaré el mismo jueguito. Recordemos este!”, aseguró.

Polo Polo frente casos de racismo.

A esto se suma su arremetida contra la congresista Mafe Carrascal, en donde señaló que sería la primera persona que tendría que comparecer por los presuntos comentarios racistas que ha emitido, considerando que cualquier segregación o señalamiento discriminatorio, segregaba la raza y a la población de tez negra.

“No tiene valor de etiquetarme, pero al usar la palabra “negro” de manera despectiva está estigmatizando a toda la población negra que no piensa como usted. Será la primera que llevaré ante las autoridades judiciales para que responda por el vergonzante irrespeto y racismo generalizado”.

Polo Polo arremete contra Mafe Carrascal.

El nicho del problema

En las manifestaciones del pasado lunes 26 de septiembre, la señora Esperanza Castro se pronunció ante los micrófonos de Diáspora Social; sin embargo, sus palabras fueron rechazadas por gran parte de los internautas, teniendo en cuenta que la mujer comparó a la vicepresidenta con un “simio” e incluso, realizó preocupantes señalamientos en contra de la ideología comunista, asegurando que era necesario “meterle un tiro” a quien pensara de dicha forma.

“Ay pobrecito, y el simio ese qué porque puso un millón de votos se considera la berraca del paseo, pobre simio, los simios gobernando. Francia Márquez es un simio, qué educación puede tener un negro; los negros roban, atracan y matan, qué educación tienen. Yo soy mercadotecnóloga y amo Álvaro Uribe con alma vida y sombrero, el mejor presidente que tuvo Colombia, voté por Rodolfo”, destacó Castro.

