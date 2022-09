Daniel Mendoza Leal, creador de Matarife, no tiene empleo y pide pista en el gobierno de Gustavo Petro: “quizá es que soy un inútil”

Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife.

El abogado Daniel Mendoza Leal, creador de la serie digital Matarife, un genocida innombrable, no ha pasado un buen año. Prueba de ello es que este miércoles 28 de septiembre, ante sus seguidores, admitió que no ha conseguido empleo en el exterior, dado que el periodismo no le parece un oficio rentable y no puede ejercer su profesión donde está, ya que el derecho es diferente en cada país.

“Quizá es que soy un inútil. No sirvo para nada más que para luchar por mi país. Aquí no puedo litigar y el periodismo no me da para vivir, no me veo de actor ni metido entre las luces de la farándula. Después de la elección me quedé desempleado”, aseguró el abogado exiliado en Francia, en un mensaje a través de su cuenta de Twitter. En la publicación también etiquetó a los senadores Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, ambos simpatizantes del Pacto Histórico, movimiento que Mendoza ha apoyado ampliamente.

Los etiquetados respondieron al llamado de auxilio de Mendoza. “Apreciado Daniel, en lo que de mí dependa trataré de ayudarte y de hacer que tu valioso aporte a nuestra lucha y tu trabajo sean reconocidos”, dijo Cepeda. “Daniel Mendoza expuso su vida por este proyecto. Tuvo que exiliarse, con todo el dolor que implica el desarraigo, pasa penurias en Europa y corre riesgo si regresa. Lo menos que podríamos hacer por él, lo pido respetuosamente, si se puede, es escucharlo”, añadió Bolívar.

Algunos ciberusuarios tuvieron las mismas impresiones de Cepeda y Bolívar —quien, además, etiquetó al Ministerio de Relaciones Exteriores en un intento de encontrarle un empleo con el Estado colombiano desde el país europeo—. Otros fueron menos amables: algunos comentarios señalaron que Mendoza está “viviendo sabroso”, que “recibió su merecido” y que debería seguir vendiendo fake news, a propósito de los problemas legales en los que se ha visto envuelta su serie, dedicada al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

A propósito de ello, en julio pasado, la Corte Constitucional le solicitó de manera expresa a Mendoza: “Tiene el deber de rectificar en condiciones de equidad (...) la información publicada en redes sociales y en la serie Matarife: un genocida innombrable que, conforme a la parte motiva de esta sentencia, no satisface los principios de veracidad e imparcialidad”.

“Uribe es el más despiadado genocida de Latinoamérica. Para poderlo afirmar hay que ser penalista. No es una exageración. El Aparato Organizado de Poder de Matarife en Colombia durante 30 años no ha dejado de producir cadáveres. Eso lo enseña la serie”, es una de las frases que se había ordenado rectificar.

De igual manera le habían pedido rectificar los señalamientos de presuntas responsabilidades en homicidios como los de el exministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el exdirector del Espectador, Guillermo Cano, o del periodista y humorista Jaime Garzón. No obstante, han pasado dos meses tras la fecha límite y Mendoza no ha adelantado dicha rectificación.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se había pronunciado al respecto y apoyó la decisión tomada por la Corte, ya que “no ordenó la eliminación de la serie en su totalidad sino se limita a la rectificación concreta de las afirmaciones indicadas por Uribe y ponderadas en el proceso”.

SEGUIR LEYENDO: