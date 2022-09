Alcalde de Cali defendió a su hermano por contratación en Emcali: “No existe una evidencia, un documento, un registro”

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina defiende a su hermano. Foto: Alcaldía de Cali

El alcalde Jorge Iván Ospina sigue en el ojo del huracán tras los polémicos contratos de Emcali, en esta oportunidad surgió el tema de su hermano Mauricio Ospina, quien ha sido señalado de presuntamente inferir en la contratación de ciertos procesos de la administración local, situación que fue desmentida de manera rotunda por parte del mandatario.

El polémico dirigente vallecaucano habló con Yamid Amat, en la entrevista aclaró que ante el informe emitido por la Procuraduría General de la Nación, no hay ningún tipo de documentación que afirme que Mauricio Ospina haya participado en los procesos de contratación de la alcaldía y de Emcali, pues en un inicio fue señalado como orientador de esta dinámica.

“No hay algo más incierto, más vil y más complicado que decir semejante circunstancia, en una empresa como es en Emcali donde la presencia sindical es tan importante y militante, no existe una evidencia, un documento, un registro donde señale a mi hermano Mauricio Ospina, como orientador de la contratación de en Cali”, sostuvo.

Asimismo, destacó que esta situación tiene relación con un modelo de persecución que está atacando al Gobierno Nacional, pues el objetivo principal serían los “alfiles”, haciendo referencia a quienes apoyan a Gustavo Petro. El alcalde aseveró que muchos sectores darían la vida por el presidente, pues este proceso no es nuevo y nació desde el surgimiento del M-19.

“Sin embargo, que si existe, existe la intencionalidad de menoscabar y estigmatizar a quienes somos parte del gran proyecto de Gustavo Petro, en la intencionalidad de que somos un proyecto histórico, un proyecto que ha dado mil batallas que proviene desde los años 70 en el M-19, y del cual, formamos parte integral y del cual haríamos y daríamos hasta la vida en el rescate y protección de lo que significa el gobierno de Gustavo Petro”.

Entretanto, hizo referencia nuevamente a la Procuraduría, destacando que es irracional considerar que el costo de la contratación realizada superó lo establecido, teniendo en cuenta que la cifra que recibe Cali anualmente, no supera los 600 mil millones de pesos, razón que lo llevó a concluir que el informe de la entidad fue “ligero” y con poco fundamento.

“Esas afirmaciones son de todas caídas, nuestro presupuesto apenas e de 600 mil millones de pesos por año de inversión, de tal forma que no es lógico, es completamente atrevido, es completamente responsable y forma parte de la misma estratagema esa información que está certificando. La procuraduría expone una información que colectivista todo el proceso de contratación, sostengo que la procuraduría hace una revisión ligera con relación a la contratación del alcalde”.

De igual forma, la exconcejal Diana Rojas arremetió contra Ospina y le pidió que no le mintiera a la ciudadanía, al expresar que no hay un gobierno claro en la capital del Valle del Cauca y que, gran parte de los contratos, presuntamente se están entregando de manera irregular, alterando el debido proceso.

Destacó la excabildante: “Esta es una ciudad en donde se vive el desgobierno y no hay una esperanza de cambio. Es un proceso en donde esta administración decidió relegar todos los proyectos sociales, y dedicarse a la contratación directa y a dedo, así él diga que es una contratación pública y una contratación en donde muchas personas pueden participar, No es cierto y alcalde, yo le pido que no le mienta más a los caleños”.

