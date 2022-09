Margarita Rosa de Francisco felicitó al gobierno por la marcha del martes y ratificó su apoyo

La actriz se refirió a la reforma tributaria y aseguró que las iglesias deberían pagar impuestos". Foto: Captura de video - @Margaritarosadf

Margarita Rosa de Francisco se reafirma en el apoyo que le ha brindado al actual gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, a quienes apoyó desde la primera vuelta presidencial en mayo. La artista colombiana recientemente aprovechó para dejar un mensaje en Twitter para felicitar el actuar del gobierno frente a la marcha en la que se manifestaba en contra de las reformas propuestas para el país.

“Felicito al gobierno por la marcha de ayer. Confirmo mi voto por Gustavo Petro”, puso en su red social en donde suele emitir su opinión sobre varios temas. Ante eso varios fueron los comentarios en los que se unieron a sus palabras, pero por otro lado le refutaron, diciéndole: “Ya pasaron las elecciones. Ahora hay que ocuparse de lo público. De que gobiernen. Del equilibrio de poderes. No de un candidato”.

De Francisco no calló y le respondió: “Por eso. Ocuparse de lo público es permitir una marcha sin obstaculizarla. Ya comenzaron a gobernar sin violentar”.

La actriz ha sido una de las artistas más atentas ante lo que pasa con el gobierno y quien además ha tenido más ataques en redes sociales por sus publicaciones a favor de Petro y su gobierno. La marcha, sin duda, fue una manifestación importante para el sector de la sociedad que se movilizó, por lo que en ningún momento se presentaron problemas de orden público de gran importancia, pues en alguna parte de la marcha algunos ciudadanos que defendían el gobierno llegaron a las manos con marchantes opositores, por lo que al menos con la Fuerza Pública no hubo un encuentro violento.

Aún así las críticas frente a las diferentes formas de manifestarse en donde se escucharon algunas declaraciones racistas contra la vicepresidenta Francia Márquez, además de otras tantas denigrantes contra el presidente Petro.

Margarita recientemente había anunciado el cierre de su cuenta de Twitter debido a los fuertes ataques que recibe y el bullying que le hacen por sus posturas políticas y sus continuas manifestaciones en esa área. “Esto aquí está hecho una paila caliente. Mejor me salgo. Que la gocen”; sin embargo, la actriz no cumplió su palabra y después saldría con un tuit en el que decía que volvía para que hicieran con su reputación lo que quisieran, refiriéndose a sus contradictores:

“Volví. ¿Y yo qué hago con todo el bullying que me hacen a mí? Me toca aguantar como leona (del 8 de agosto). Ahí les dejo mi reputación para que terminen de estrujarla. No doy ni un peso por ella. Así que háganle. Ahora sí, chao. Los amo”, puso en su red.

En cuanto a las reformas que se pretenden hacer desde el gobierno de Petro para el país, además de ser defendidas por Margarita Rosa de Francisco, son cuestionadas por la oposición, pues mucho se habla de ponerle impuestos las personas más ricas del país, algo que ha causado polémica en un sector de la sociedad.

En la mira de la oposición también está la intención del gobierno de acabar con la EPS, además de las críticas que suscitaron por la visión de Petro de iniciar un paso progresivo hacia las energías limpias, dejando de lado el petróleo.

