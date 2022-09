Francia Márquez aclaró por qué no asistió al funeral de la reinade Inglaterra: “Para mí, ir a eso no es un privilegio”

La vicepresidenta de Colombia aseguró que no es por asistir a ese tipo de escenarios que la gente la va a reconocer. Foto: Vicepresidencia de Colombia (Darwin Torres)

Uno de los temas que ha generado muchos comentarios en los últimos días es la ausencia de la vicepresidenta, Francia Márquez, en los viajes diplomáticos que ha realizado el Gobierno a diferentes países. El más llamativo es el que se realizó para asistir al funeral de la reina Isabel II.

La opinión pública ha cuestionado fuertemente que la vicepresidenta de Colombia no se hubiera presentado en ese evento, al que sí asistieron el canciller, Álvaro Leyva Durán, y la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer.

Ante las críticas y señalamientos, Francia Márquez, en entrevista con Caracol Radio, dio sus argumentos para abstenerse a asistir a ese tipo de escenarios.

Aunque señaló que de dar una respuesta políticamente correcta pondría en aprietos al Estado colombiano, explicó que como Francia Márquez no sentía cómoda asistiendo al funeral de la reina Isabel II.

“Como Francia Márquez no me siento cómoda siendo una mujer negra yendo a enterrar a la reina que es parte de un reinado que, nos guste o no, tiene una connotación histórica, precisamente de lo que hablamos, del racismo, del colonialismo y la esclavitud. Así que para mi eso no es un privilegio”, explicó la funcionaria.

Además, resaltó que su imagen internacional no depende de su asistencia al funeral de la reina Isabel II, y recordó que inclusó antes de que en Colombia muchos supieran de ella, en el exterior ya se conocía su nombre y su lucha.

“Yo creo que mi imagen internacional es lo que la gente sabe y reconoce en mí. Y no es yendo al funeral de la reina Isabel que la gente me va a reconocer. Incluso me conoció este país después de que mucha gente afuera me conoció. Entonces a nivel internacional mucha gente sabe quien soy, que hago y lo que represento, no es un funeral lo que va a definir eso, son otras acciones”, puntualizó.

El racismo lastima a quien lo padece: Francia Márquez

Sobre el reciente episodio en el que una ciudadana identificada como Esperanza Castro lanzó insultos racistas en contra de la vicepresidenta de la República y de la comunidad afro, Márquez aseguró que esos ataques lastiman y añadió que siempre deben tomarse medidas legales en estos casos.

Mujer arremete de manera racista en contra de la vicepresidenta Francia Márquez. Vídeo: Diáspora Social

“El racismo como siempre lo he dicho es algo que lastima a quien lo padece. Es algo que duele porque uno no espera que lo traten o lo comparen con un animal. Por nuestro color de piel no quiere decir que tengan que expropiar nuestra condicion humana para definir qué es lo que somos”, dijo la vicepresidenta en la entrevista con el medio mencionado.

“Yo llegue aquí como vicepresidenta por que el país y la gente que voto por nosotros creen en lo que somos y en nuestras capacidades. Mi capacidad no está definida por mi color de piel, la capacidad de la gente negra no está definida por su color de piel, tenemos la misma capacidad que todo el resto de la sociedad”, añadió.

Así mismo, recordó que los mayores actos de corrupción con los que se ha despojado al Estado han sido cometidos por “la élite blanca” que ha gobernado el país históricamente.

“Ahora que diga que los negros son los ladrones, pues este Estado lo ha desfalcado la élite blanca que nos ha gobernado, no han sido los negros. Los mayores actos de corrupción no han estado en manos de los negros sino en quienes nos han gobernado que es gente blanca y por eso no digo todos los blancos son ladrones”, puntualizó Márquez.

Además, recordó qué el odio racial está tipificado en el código penal. Por eso, agregó, serán las autoridades correspondientes quienes se encarguen de investigar y sancionar este tipo de hechos.

