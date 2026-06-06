‘Tino’ Asprilla reflexionó tras el caso Rengifo del Atlético Nacional: “Que vayan por pelados”

El exatacante del cuadro "Verdolaga" como de la selección Colombia invitó a los directivos del cuadro antioqueño a confiar en el proceso son los futbolistas juveniles-crédito @ESPNColombia/X

El 8 de junio de 2026 se conocerá al nuevo campeón del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Junior en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 5:00 p. m. en el partido de vuelta de la gran fina de la Liga BetPlay.

Pero los análisis de lo que ocurrió en el juego de ida con el 3-0 a favor del “Tiburón” en el Romelio Martínez continuaron, en especial sobre el rol que tuvo el volante de Atlético Nacional Juan Manuel Rengifo en la capital del Atlántico.

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En medio de este debate, el 5 de junio de 2026 en el programa F360 de Espn Colombia, Faustino Asprilla reflexionó sobre la importancia de los futbolistas juveniles en los equipos grandes del FPC, explicando que es importante trabajar con ellos y que los directivos deben confiar en estos jugadores.

El cuadro "Verdolaga" buscará remontar el 3-0 sufrido en Barranquilla-crédito David Jaramillo/Colprensa

Asprilla envió un mensaje a las directivas del fútbol colombiano, en medio de lo que fue el debate por el rendimiento de Juan Manuel Rengifo en el partido de ida, explicando que debe existir confianza en los juveniles:

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“Que vayan por pelados: si fueron por Vinicius Jr. con 17 años. No les dé miedo ir a buscar los mejores. No les dé miedo ir a buscar los jugadores buenos del fútbol colombiano. Hagan inversiones así en un pelado de 19 o 20 años”.

Además, invitó a que los directivos deberían apostar por los jugadores jóvenes proporcionando la confianza y brindando garantías contractuales, con el fin de que se puedan consolidar en los equipos principales. Según su experiencia, solo así será posible lograr un desarrollo duradero del fútbol colombiano y mejorar la competitividad a nivel internacional.

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“No, pero para el fútbol internacional. Ustedes vieron el desastre que tuvieron el otro día por el lado izquierdo y tuvieron dos laterales. Se fue uno, que fue Angulo, y quedó el de la sub-20, y ahí salieron a venderlo. No tengo ni idea de dónde lo vendieron. ¿Para qué? Si usted está compitiendo y quiere ganar y competir y ser protagonista de la Copa Libertadores, dígale a Salazar: “Venga, pelado, venga, le hago un contrato. ¿Cuánto se va a ganar por allá? Ah, tanto, téngalo, lo doy. Quédese aquí, que lo necesito”.

Ídolo de Atlético Nacional defendió a Juan Manuel Rengifo

El exdelantero y uno de los máximos goleadores del cuadro "Verdolaga" defendió al volante juvenil tras la goleada del Junior en el Romelio Martínez de Barranquilla-crédito @ESPNColombia/X

El 3 de junio de 2026, después de la final de ida entre Junior y Nacional, Víctor Hugo Aristizábal defendió a Juan Rengifo tras la derrota del “Verdolaga”, y sostuvo que la responsabilidad en una noche adversa debía recaer en los jugadores de mayor experiencia.

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Aristizábal fijó su postura el 3 de junio de 2026 en el programa F360 de Espn Colombia, cuestionando que el equipo descargara demasiado juego sobre el juvenil en un partido en el que se necesitaban a los jugadores de mayor experiencia para asumir las dificultades que vivió el cuadro de Medellín en el estadio Romelio Martínez.

“No puede ser. Yo veía que recibían el balón y siempre buscaban dárselo a Rengifo, aunque él no estaba en una buena noche. ¿Por qué ocurre esto? Se entiende que ha jugado pocos partidos, pocas finales, y por varias razones uno lo comprende”.

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El exdelantero de Atlético Nacional explicó que en escenarios de presión, el liderazgo debe surgir de los futbolistas con recorrido. Su argumento fue que un jugador joven no puede cargar con el peso de resolver una final cuando el plantel cuenta con referentes de más trayectoria.

“El veterano es el que debe asumir el liderazgo. En este caso, ¿Quién guía a Rengifo? No lo busquen para que él se encargue del partido. Rengifo no es la figura del equipo. Es muy joven, juega muy bien al fútbol, pero no le den esa responsabilidad, porque ayer parecía que lo buscaban todo el tiempo, sabiendo que no estaba en su mejor noche”.

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En esa misma intervención, Aristizábal comparó la situación actual con la final del fútbol profesional colombiano de 1991, cuando él y Faustino Asprilla eran jóvenes dentro de un plantel que, según recordó, tenía líderes consolidados. Citó como ejemplos a Alexis García, Andrés Escobar y Luis Fernando “Chonto” Herrera, bajo la conducción de Hernán Darío “El Bolillo” Gómez.

“Faustino y yo éramos los jóvenes, pero teníamos a Alexis, a Andrés, al «Chonto» Herrera, a otros compañeros que nos guiaban. Cuando a uno lo guían y uno tiene el carácter suficiente, puede avanzar. Por otra parte, creo que Junior les mostró cómo se juega una final. Junior superó a Nacional porque entró con actitud y carácter. Así se juega una final”.

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