Colombia

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay| María Carolina Hoyos pidió a la ciudadanía sacar la bandera de Colombia a un año del atentado

El crimen que perpetró un sicario de 15 años acabó con la vida del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, que luchó por su vida por más de dos meses, y que se apagó el 11 de agosto de 2025

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El ataque sicarial se presentó la tarde del sábado 7 de junio de 2025 cuando Uribe Turbay pronunciaba un discurso como parte de un acto de campaña en el parque El Golfito, en el barrio Modelia (localidad de Fontibón, occidente de Bogotá) - créditos archivo Colprensa / Álvaro Tavera | Cristian Bayona / Colprensa | Lina Gasca / Colprensa
El ataque sicarial se presentó la tarde del sábado 7 de junio de 2025 cuando Uribe Turbay pronunciaba un discurso como parte de un acto de campaña en el parque El Golfito, en el barrio Modelia (localidad de Fontibón, occidente de Bogotá) - créditos archivo Colprensa / Álvaro Tavera | Cristian Bayona / Colprensa | Lina Gasca / Colprensa

Un día después de que la Fiscalía General de la Nación pidió a un juez declarar como ausentes a siete jefes de la Segunda Marquetalia para poder imputarles cargos por el asesinato del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cometido el 7 de junio de 2025, mientras siguen activas las circulares rojas de Interpol para intentar su captura, su hermana María Carolina Hoyos hizo una petición especial a los colombianos el sábado 6 de junio de 2026.

Por medio de un video que compartió en su perfil de Instagram, Hoyos se refirió en vísperas a la conmemoración del primer año del ataque armado que le costó la vida a su hermano,

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“Me gustaría proponer un acto sencillo para este domingo (7 de junio de 2026): que los colombianos pongamos nuestra bandera en ventanas, balcones, edificios, oficinas y hogares”. inicia la declaración por parte de la hermana de Uribe.

La hermana del senador y precandidato presidencial víctima de un ataque sicarial el sábado 7 de junio de 2025, y que falleció el lunes 11 de agosto de 2025 en la Fundación Santa Fe de Bogotá le dejó una solicitud a sus seguidores y usuarios que admiraban a Uribe Turbay para recordarlo - crédito @mcarolinahoyost/IG

Seguido a lo anterior, expresó el motivo por el que hizo la solicitud a sus seguidores y usuarios en redes sociales: “Se cumple un año del atentado contra mi hermano Miguel, pero esto no es solo un acto por él, es también un homenaje a todas las víctimas de la violencia, a las familias que han tenido que aprender a vivir con una ausencia”.

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Hoyos aseguró también que “en los momentos importantes de la historia, los pueblos han encontrado símbolos para unirse”, y por esta razón ella hizo alusión a la bandera nacional.

“Hoy tenemos uno que nos representa a todos. Que este domingo la bandera de Colombia nos recuerde que podemos pensar distinto, pero seguir compartiendo un mismo país. Por Miguel, por las víctimas de Colombia, que la violencia no tenga la última palabra”, cerró el video Hoyos con la invitación a la ciudadanía para que, junto a ella, le hagan este pequeño homenaje a Uribe Turbay.

María Carolina Hoyos compartió el video la mañana del sábado 6 de junio de 2026 - crédito @mcarolinahoyost/IG
María Carolina Hoyos compartió el video la mañana del sábado 6 de junio de 2026 - crédito @mcarolinahoyost/IG

Caso por magnicidio de Miguel Uribe Turbay: qué más señaló la Fiscalía

La solicitud busca que el proceso penal continúe aunque los señalados no hayan sido capturados ni comparezcan ante la justicia.

Entre tanto, las notificaciones internacionales se mantienen vigentes para facilitar su ubicación mediante mecanismos de cooperación entre países.

El ente investigador colombiano ya ha vinculado de manera formal a nueve personas por su presunta participación en el crimen

Dentro de ese grupo, alias El Viejo alcanzó un preacuerdo que contempla una condena de 22 años de prisión, y otros tres procesados aceptaron penas de 21 años tras reconocer su intervención en los hechos.

La petición se presentó ante el juez de control de garantías involucra a alias Iván Márquez, John 40, Zarco Aldinever, Rusbel, Enrique Marulanda, alias Gonzalo y “Yako”.

El despacho judicial deberá decidir si avala la medida para que la Fiscalía avance hacia la audiencia de imputación sin la presencia física de los procesados.

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático para las elecciones en 2026, fue asesinado por un menor de 15 años en Bogotá. El adolescente fue sancionado con 7 años en un Centro Especializado para Menores - crédito Cristian Bayona/Colprensa.
Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático para las elecciones en 2026, fue asesinado por un menor de 15 años en Bogotá. El adolescente fue sancionado con 7 años en un Centro Especializado para Menores - crédito Cristian Bayona/Colprensa.

Por qué la Fiscalía sostiene que la orden del crimen salió de la cúpula de la Segunda Marquetalia

Según la hipótesis que orienta las pesquisas por parte de la Fiscalía General de la Nación, uno de los elementos centrales del expediente es el testimonio de Simeón Pérez, alias El Viejo.

Su declaración ha sido usada por los investigadores para reconstruir la presunta cadena de mando detrás del homicidio.

De acuerdo con esa línea investigativa, la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay habría sido impartida directamente por alias Zarco Aldinever, a quien el ente acusador identifica como uno de los principales cabecillas de la organización.

El expediente también ubica a alias Yako como una pieza relevante en la coordinación del plan.

La reconstrucción de los hechos señala que “Yako” contactó meses antes a “El Viejo” y después lo puso en comunicación con Zarco Aldinever durante un encuentro realizado en la frontera con Venezuela.

La indagación indicó que, tras ese acercamiento, la coordinación operativa del atentado quedó bajo la responsabilidad de “El Viejo”.

Además de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, también figuran otros seis líderes criminales que estarían involucrados en el magnicidio del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuyo ataque perpetró un sicario de 15 años el sábado 7 de junio de 2025, y poco más de dos meses después, el 11 de agosto se confirmó el deceso del congresista, que se encontraba internado en la UCI de la Fundación Santa Fe, en Bogotá - créditos Fiscalía General de la Nación | @maclaudiat/IG
Además de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, también figuran otros seis líderes criminales que estarían involucrados en el magnicidio del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuyo ataque perpetró un sicario de 15 años el sábado 7 de junio de 2025, y poco más de dos meses después, el 11 de agosto se confirmó el deceso del congresista, que se encontraba internado en la UCI de la Fundación Santa Fe, en Bogotá - créditos Fiscalía General de la Nación | @maclaudiat/IG

No obstante, la Fiscalía sostiene que desde esa posición “El Viejo” estableció los contactos con la estructura delincuencial urbana que ejecutó el crimen en Bogotá.

Dicha reconstrucción hace parte del esfuerzo por definir las responsabilidades de quienes habrían ordenado, articulado y materializado el asesinato.

Cuatro implicados ya aceptaron condenas y falta una decisión sobre alias Chipi

Entre los condenados mediante preacuerdos están Katherine Andrea Martínez Martínez, señalada de entregar el arma usada en el ataque; Carlos Eduardo Mora, conductor de uno de los vehículos involucrados; y Harold Barragán, señalado de contactar al sicario menor de edad (15 años) conocido como alias Tianz, a quien la Fiscalía atribuye la ejecución del asesinato. Los tres aceptaron condenas de 21 años de prisión tras reconocer su participación.

En los próximos días, además, un juez deberá resolver si aprueba el preacuerdo firmado con José Arteaga, alias Chipi, a quien la Fiscalía señala como uno de los jefes operativos y planeadores del atentado. Si el acuerdo recibe aval judicial, Chipi sería condenado a 26 años de prisión.

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