Atlético Nacional confirmó que tendrá entrenamiento abierto al público, previo a la final de la Liga BetPlay ante Junior

El 5 de junio de 2026, Atlético Nacional confirmó que abrirá su último entrenamiento al público en la sede deportiva en Guarne-crédito David Jaramillo/Colprensa

Este 8 de junio de 2026 se conocerá al campeón del primer semestre de la Liga BetPlay entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.

El reto que tendrá el cuadro “Verdolaga” pasará por remontar la desventaja de tres goles que sufrió en el Romelio Martínez gracias a Brayan Castrillón y el doblete de Luis Fernando Muriel.

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Por esta razón, el 5 de junio de 2026, Atlético Nacional anunció dos noticias para buscar el apoyo masivo de su hinchada: abrirá el último entrenamiento al público, y hará devolución del dinero de la boletería en caso de que los hinchas no puedan ir al juego en el Atanasio Girardot.

El verdolaga confirmó que el 7 de junio habrá entrenamiento a puerta abierta para que los hinchas asistan, acompañen y apoyen al equipo-crédito Jefatura de Prensa Atlético Nacional

El entrenamiento abierto al público se llevará a cabo el 7 de junio de 2026, a partir de las 4:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot:

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Con esta medida, los jugadores podrán recibir los mensajes de apoyo por parte de la hinchada, en la búsqueda de lo que será empatar o remontar la serie ante el cuadro “Tiburón”:

“Por eso, invitamos a todos los hinchas verdolagas a acompañar al equipo y brindarle su apoyo, en la antesala de un compromiso decisivo. Porque esta historia la escribimos juntos, porque la fuerza de nuestra gente siempre ha sido fundamental y seguimos creyendo y confiando”.

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Para los fanáticos que deseen asistir al entrenamiento, deben tener en cuenta que las puertas del Atanasio Girardot se abrirán a partir de las 3:00 p. m., y para las personas que no puedan asistir, el entrenamiento será transmitido en el canal oficial de YouTube del club.

A través de un comunicado de prensa, el "Verdolaga" anunció la devolución del dinero a los hinchas que no puedan ir al Atanasio Girardot-crédito Jefatura de Prensa Atlético Nacional

Atlético Nacional anunció que devolverá el dinero de la boletería para los hinchas que no puedan asistir. El proceso para solicitar el reembolso comenzó el 4 de junio, y estuvo disponible hasta el 5 de junio.

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Además la boletería que fue devuelta, será vendida al público a partir del 6 de junio de 2026 a partir de las 9:00 a. m. (hora de Colombia) a través de la página de Tribuna Verde:

“Esta iniciativa surge como una forma de respetar la decisión de aquellos aficionados que, tras el resultado del partido de ida, hoy tienen dudas sobre la posibilidad de la remontada. Al mismo tiempo, permitirá que las localidades liberadas regresen al inventario y puedan ser adquiridas por otros seguidores que quieran acompañarnos en el estadio Atanasio Girardot”.

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Así fue el duelo de ida de la final de la Liga BetPlay: Junior dio el golpe ante Nacional, y sueña con la estrella 12

El campeón de Colombia derrotó al más veces campeón en un partido intenso-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Junior goleó 3-0 a Atlético Nacional el 2 de junio en el estadio Romelio Martínez y quedó a un partido del título de la Liga BetPlay I-2026 con una ventaja amplia para la vuelta en Medellín. El equipo barranquillero resolvió la ida con goles de Bryan Castrillón y un doblete de Luis Fernando Muriel, que además llegó a 13 tantos en el campeonato y pasó a ser el máximo goleador del torneo.

La diferencia no se limitó al marcador. Junior viajará a Medellín con una ventaja de tres goles después de una noche en la que dominó desde el inicio, protegió su arco con orden y expuso las dificultades de Nacional para conectar juego entre la mitad del campo y los atacantes.

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El primer golpe llegó a los siete minutos. Bryan Castrillón abrió el marcador tras aprovechar un rebote que dio Harlen Castillo después de un remate de Barrios, en una acción que adelantó la superioridad local por los costados.

Junior amplió la ventaja a los 35 minutos. Luis Fernando Muriel definió una jugada que nació de una acción individual de Jhomier Guerrero por la banda derecha, una zona en la que el equipo barranquillero encontró ventajas repetidas durante el primer tiempo.

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Muriel volvió a marcar a los 53 minutos desde el punto penal. Con ese tanto firmó el 3-0, completó su doblete y alcanzó los 13 goles en la Liga BetPlay, registro con el que quedó como máximo artillero del campeonato.

Antes de ese cierre, el delantero ya había fortalecido su producción individual. El segundo gol de la noche también lo había llevado a 15 anotaciones en la temporada, repartidas en 12 por Liga y tres por Copa.

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El “Tiburón” ofreció una de sus presentaciones más sólidas del semestre. El equipo local atacó con frecuencia por los sectores laterales, defendió con repliegue rápido y mostró equilibrio en todas sus líneas.

En el primer tiempo, Nacional tuvo más posesión por momentos, pero no logró enlazar sus líneas con fluidez. La visita dependió de acciones aisladas y dejó una imagen desconocida, superada en lo futbolístico y en lo emocional por un rival que impuso el ritmo del partido.

La ocasión más clara del conjunto verdolaga antes del descanso no terminó en gol por una intervención defensiva sobre la línea. Daniel Rivera evitó el descuento en una jugada que parecía terminar dentro del arco y sostuvo el 2-0 con el que Junior se fue al entretiempo.

En el segundo tiempo, Atlético Nacional adelantó líneas y asumió más riesgos, pero siguió sin encontrar conexiones ofensivas. Los ataques nacían y terminaban en acciones aisladas, una limitación que facilitó el trabajo defensivo de Junior y redujo las exigencias reales sobre su propio campo.

El arquero Silveira también apareció cuando fue necesario. Controló sin rebote un remate lejano de Rengifo al comienzo del complemento y antes había respondido con una atajada de calidad ante una definición de Alfredo Morelos.

Nacional mostró una fragilidad en las bandas y dificultades para salir desde el fondo con dos centrales de perfil zurdo, Haydar y Tesillo. En ese escenario, Junior encontró superioridades numéricas por fuera y construyó buena parte de su ventaja.