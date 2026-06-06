James Rodríguez respondió a Antonella Petro, luego de la polémica en la despedida de la selección Colombia: “Es momento de estar unidos”

La fotografía quedó pactada cuando el '10' regrese a Colombia - crédito @anto_petro_alcocer/IG

Todo parece indicar que la polémica que surgió en medio de la entrega del pabellón nacional como parte de la despedida a la selección Colombia, y que dejó como hecho central el “desplante” que calificaron algunos usuarios en redes sociales que James Rodríguez no se haya tomado una fotografía con Antonella, la hija del presidente Gustavo Petro, tendrá un final feliz.

Todo porque luego de que la adolescente de 17 años compartiera un video la tarde del viernes 5 de junio refiriéndose a lo ocurrido y minimizando todas las críticas en contra del “10″ de la Tricolor, que es su ídolo, ella misma difundió una nueva publicación en su perfil de Instagram la mañana del sábado 6 de junio con la respuesta por parte del capitán, luego de que ella le dejó la invitación para que se tomen la foto cuando la delegación colombiana regrese al país luego de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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En el mensaje que acompaña el video que compartió la hija del presidente Petro, Antonella señaló: “Casi me da un infarto”.

Antonella compartió en su cuenta de Instagram la captura de pantalla de la respuesta de James Rodríguez - crédito @anto_petro_alcocer/IG

Ya en la grabación se observa a la joven luciendo la camiseta amarilla de la selección Colombia, junto a una captura de pantalla acompañada con la leyenda: “En la cancha somos un solo país”.

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Y junto a las palabras compartió la captura de pantalla con la respuesta que envió James Rodríguez luego de que él reaccionó a la grabación que difundió el día anterior Antonella, en la que le bajó las revoluciones a la controversia, en medio de la polarización política que se vive en el país de cara a lo que será la disputa de la segunda vuelta de elecciones en Colombia, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y que se desarrollará durante el Mundial, el domingo 21 de junio de 2026.

“Antonella, esa foto va! Adicional cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar?. Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial.... Nos vemos pronto”, escribió el “10″ de la Tricolor.

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En medio de la emoción, Antonella apareció bailando de la dicha con El ritmo que nos une, del artista reguetonero Ryan Castro.

La hija del presidente mostró su admiración por el '10', luego de la polémica por la despedida de la selección Colombia - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

Qué dijo Antonella Petro luego de la polémica con James Rodríguez

Antonella Petro envió un mensaje a James Rodríguez el viernes 5 de junio, después de la polémica por el saludo fallido en la despedida oficial de la selección Colombia al Mundial 2026.

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El episodio que derivó en ataques en redes sociales y llevó a la Federación Colombiana de Fútbol a rechazar “cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación” contra el plantel, como señaló en su comunicado oficial.

La reacción de la hija del presidente Gustavo Petro llegó en un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que se presentó como admiradora del capitán de la selección Colombia y explicó qué sintió durante el acto del 4 de junio, cuando intentó acercarse al futbolista para pedirle una fotografía.

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“Este video es para James Rodríguez”, dijo Antonella en la grabación. Allí contó que es jugadora de fútbol y sueña con ser algún día profesional; además, se declaró hincha de Millonarios en Colombia y del FC Barcelona en Europa. Recordó que el primer gol que celebró en su vida fue la volea de Rodríguez contra Uruguay en el Mundial de Brasil 2014 en el partido de octavos de final: “Nunca lo olvidaré”, expresó la adolescente en la grabación.

Nicolás Alcocer Petro, hermano de la joven, habló sobre el polémico gesto que tuvo James Rodríguez con su Antonella, y recordó que ella los conoció cuando era solo una niña - crédito @nicolas.alcocerpetro/Instagram

Antonella Petro dijo que empezó a jugar fútbol por James Rodríguez

Antonella Petro evocó un recuerdo de infancia en el que le entregó al jugador un cartel hecho a mano y una camiseta.

“Aunque no fuera tremendo dibujo, tengo que admitir que lo hice con mucho amor. Te escribía cartas todos los días y bailaba ‘Ras tas tas’ como tú”, recordó la hija menor del jefe de Estado.

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La joven añadió un rasgo personal con el que dijo sentirse identificada con el volante y el capitán de la Tricolor: “Soy zurda como tú. Por eso quería la foto”.

Luego, la menor describió el momento del saludo durante la ceremonia de entrega del Pabellón Nacional: “Los ojos se me iluminaron. Eres mi ídolo, mi referente, por ti empecé a jugar fútbol y cuando me diste la mano, por dentro, aunque no pareciera por fuera, sí colapsé un poco”.

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Al final de su declaración, Petro Alcocer hizo un llamado a respaldar al equipo.

En redes acusan a James Rodríguez de desplante a la hija del presidente cuando esta le solicitó una foto - crédito Presidencia de Colombia

“A nuestra selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país”, sostuvo Antonella Petro, antes de mencionar a James, Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas y al entrenador Néstor Lorenzo.

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“Cuando vuelvan del mundial, acá los estaremos esperando con los brazos abiertos. Ojalá ahí ya me pueda tomar la foto”, dijo la adolescente sin imaginarse que el “10″ de la Tricolor le respondería tan pronto.