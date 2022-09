Bogotá abre inscripciones para los 25.000 cupos de la cuarta Feria de Vivienda

Hasta el próximo 9 de octubre los bogotanos podrán acceder a esta convocatoria de vivienda en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Desde el portal web de la Secretaría del Hábitat y la administración de Bogotá se dio a conocer la apertura de las inscripciones de la cuarta edición de la Feria de Vivienda 2022, la cual se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre en el Centro de Eventos de la Calle 13.

De esta manera el distrito busca garantizar más hogares a las familias de las comunidades más vulnerables de Bogotá, cuyos ingresos estén o sean menores a los 4 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMMLV), para que puedan ser beneficiarios de la oportunidad de ser dueños de una vivienda propia.

Cabe resaltar que las familias que deseen asistir a este evento podrán hacerlo registrándose a través del siguiente enlace: suav.habitatbogota.gov.co, hasta las 11:59 p. m. del próximo 9 de octubre de 2022 o hasta agotar los 25 mil cupos disponibles.

Por otro lado, al cierre de esta convocatoria la Secretaría del Hábitat cumplirá con la validación de los requisitos solicitados para el acceso al Subsidio Distrital de Vivienda y se entregará un turno a las familias que cumplan con la totalidad de las directrices para que puedan asistir a la Feria de Vivienda.

En cuanto al espacio destinado por la administración y la secretaría, este tendrá el fin de garantizar a las familias de Bogotá de bajos recursos, entre otras, una enriquecedora oferta de viviendas de calidad y de precio asequible medido a la economía de esta población.

La Secretaría de Hábitat cuenta con un programa que separe de manera acertada las mejores unidades de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y de Interés Social (VIS) que se hay en Bogotá, además de la asignación de un subsidio a hogares con ingresos de hasta 4 SMMLV, con el fin de facilitar la compra de una de estas.

El Distrito de Bogotá busca garantizar los medios para que la población más vulnerable de la ciudad puedan acceder a una vivienda propia. Foto vía bogota.gov.co

Con respecto a los requisitos necesarios para poder acceder a este subsidio de vivienda distrital, con oferta preferente, el o la jefe de hogar debe ser mayor de edad, debe evidenciar que la sumatoria de sus ingresos mensuales del hogar no superen los 4 SMLMV.

Los interesados no pueden ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional, no deben aparecer como beneficiarios de algún tipo de subsidio de vivienda anteriormente y no pueden haber sido sancionados en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.

En el caso de cierre financiero, este significa que el aspirante debe completar el precio total de la vivienda nueva a través de subsidios, créditos o recursos propios (ahorros). Así pues, en esta nueva edición de la Feria de Vivienda 2022 harán presencia diferentes cajas de compensación familiar, constructoras, habrá un stand de la Secretaría de Hábitat y entidades financieras que cumplirán con labores de orientación en información sobre algunos programas de Educación e Inclusión Financiera.

Cabe señalar que las personas que sean seleccionadas deberán presentarse en el Centro de Eventos de la Calle 13, en el horario y el día asignado anteriormente informado al correo electrónico o mensaje de texto al móvil que haya registrado durante el proceso de convocatoria.

En cuanto a la asignación de turnos, estos contarán con los siguientes criterios de priorización: jefatura femenina, víctimas del conflicto armado, discapacidad, Ingresos per cápita del hogar, población LGBTIQ +, minorías étnicas y personas dependientes.

A la fecha, el distrito ha entregado más de 770 subsidios de vivienda a víctimas del conflicto, a través de la Feria de Vivienda exclusiva para esta población más de 1800 lograron la preaprobación de 1275 créditos hipotecarios con las entidades financieras participantes y 346 cierres financieros.

