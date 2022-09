Iván René Valenciano lloró en su regreso al programa Saque Largo

El exjugador reveló que su vida cambió al ser diagnosticado con diabetes. Tomado de @SaqueLargoWin

El pasado jueves 15 de septiembre el exfutbolista y ahora comentarista Iván René Valenciano sufrió un serio percance de salud cuando iba a tomar un vuelo con destino a Barranquilla en el Aeropuerto Internacional El Dorado, que generó preocupación entre familiares y amigos más cercanos del Bombardero.

El ex Junior de Barranquilla sintió un fuerte dolor en el pecho, lo que le provocó un desmayo cuando ya había abordado el avión que lo llevaría a la capital del Atlántico.

Valenciano permaneció en la capital de la República y fue remitido a un centro médico para su respectiva hospitalización y valoración que permitiera dar con un diagnóstico certero sobre su estado de salud. El goleador estuvo internado en la Clínica Universitaria Colombia Colsanitas.

La entidad emitió un comunicado en el cual explicó que Iván René Valenciano se encontraba fuera de peligro, pero le fueron detectados signos de hipertensión arterial, de acuerdo con los estudios realizados al goleador de la selección Colombia.

“Tras ser evaluado por los profesionales de salud, se descartó que síndrome coronario agudo y tromboembelismo pulmonar. Las evaluaciones reportaron en cambio hallazgos de hipertensión arterial, por lo cual se encuentra en estudios complementarios”.

Para tranquilidad de sus seguidores, el pasado 22 de septiembre exjugador de Millonarios envió un mensaje a través de sus redes sociales en el que agradeció por el apoyo en uno de los momentos más complicados de su vida.

“El motivo de este video es agradecerle a Dios, al altísimo, por tenerme con vida. Y bueno, ir recuperando la salud poco a poco. Agradecerles a mis amigos, a mi familia, a la gente que me llamó, y al personal de salud de la Clínica Colombia, de Colsanitas (...) si no hubiera sido por ellos, por la atención que me dieron, seguramente no estaría acá mandándoles este video a todos ustedes (...) espero verlos muy pronto, ojalá lo más rápido o, si no, cuando Dios lo decida”.

Este lunes el exdelantero reapareció en el programa Saque Largo de Win Sports en el que contó que fue diagnosticado con pre diabetes, por lo cual deberá cambiar sus hábitos alimenticios, entre otras cosas, como lo explicó entre lágrimas en frente de las cámaras.

“Agradecerlos a todos por el apoyo, porque fue una situación bastante complicada. Soy sincero y no pensaba volver, porque la situación fue dura. Pero bueno, es como en el fútbol, a veces es difícil cuando uno se quiere retirar, los años pasan y todavía sigues”.

Del mismo modo, Iván René Valenciano se mostró conmovido por los mensajes de apoyo que recibió en medio de su convalecía: “Comencé a leer los comentarios de la gente y la verdad me puse a llorar, y me dio saber que esto es un show y que uno acá debate de fútbol, pero cuando se trata de salud de la vida encontré el respaldo y el apoyo de la gente”.

