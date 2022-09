Inició la demolición de una ‘casa de crímenes’ que usaba una banda de origen venezolano en el centro de Bogotá

Imagen de referencia de la demolición de un predio con extinción de dominio en el centro de Bogotá. Foto: Colprensa

El martes inició la demolición de una edificación en el centro histórico de Bogotá, que las mismas autoridades han informado que fue utilizada por la estructura criminal, de origen venezolano, Los Maracuchos para secuestrar, torturar y asesinar a miembros de bandas con las que se disputan las rentas ilegales en esa zona de la capital colombiana.

En el informativo de la televisión local de esta ciudad, Citynoticias, indicaron que las mismas autoridades habían señalado que en ese inmueble, la mencionada estructura criminal perpetró varios homicidios.

“Se esclarecieron cuatro casos de ‘embolsados’ de este año. Con el grupo de criminalística de la Sijín (Seccional de Investigación Criminal de la Policía), aplicando todos estos reactivos, se encontró la sangre y todos estos elementos. Efectivamente si habían unos temas de verdad de una gran escala de violencia contra las víctimas”, afirmó en ese noticiero José Manuel Martínez, director de la seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación.

En Citynoticias reseñaron también que los predios que están ubicados junto a la terrorífica edificación, también correrán con la misma suerte.

“Ese inmueble, y de hecho toda esa manzana hacia un par de cuadras hacia el norte, (...) deben ser demolido para las obras del metro”, explicó Aníbal Fernández de Soto.

Además, desde la Fiscalía indicaron que continuarán con sus labores para lograr que este tipo de edificaciones en la ciudad puedan pasar a manos de las autoridades para que sean demolidas.

“Se han encontrado algunos inmuebles (...) en San Bernardo, en Kennedy también. Todos estos sitios van para extinción de dominio. Más de 620.000 millones de pesos en operaciones por la Dirección Especializada de Extinción de Dominio del bunker, más de 2.000 bienes. Eso significa que estamos detrás de las rentas criminales como lo ha priorizado el Fiscal General de la Nación”, agregó José Manuel Martínez.

Las autoridades terminarán de demoler el próximo mes todas esas edificaciones en el barrio Santa Fe, reseñaron también en ese noticiero bogotano.





Alcaldesa Claudia López y Fiscalía niegan que en la ciudad hayan ‘casas de pique’

Una nueva polémica que surgió a raíz de la supuesta existencia en la ciudad de predios en los que estructuras criminales perpetran secuestros, homicidios y desmembramientos de personas que se denominan como ‘casas de pique’, ya que si bien el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, las mencionó en medio de una rueda de prensa en la que se refirió a la aparición de cuerpos en bolsas de basura en varios puntos de Bogotá.

“En cuanto a las ‘casas de pique’ efectivamente la Policía Metropolitana de Bogotá con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación han logrado ubicar, a partir de medios técnicos y por supuesto de la colaboración ciudadana casas en donde se ha realizado el homicidio de estas personas”, dijo el alto oficial en su momento.

No obstante, la alcaldesa Mayor, Claudia López, contradijo la existencia de esos lugares en la capital colombiana, y sostuvo que su mención la hacían en los medios de comunicación para generar mayor audiencia, tras una acalorada discusión que tuvo en una entrevista que concedió en Noticias RCN y que le hizo el director de ese medio, José Manuel Acevedo.

“No hay. Les ruego que utilicemos ese lenguaje de embolsados estos fueron unos seres humanos que fueron asesinados y abandonados”, indicó.

Sin embargo, el periodista le recordó a la alcaldesa que las propias autoridades han mencionado la existencia de este tipo de inmuebles donde se llevan esas practicas criminales para infundir terror.

“No utilicemos un lenguaje amarillista. (...) Aquí hay una sola versión la de la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía (...) En un caso de los 23 (...) los asesinaron en un sitio, donde además de asesinarlos desafortunadamente los desmembraron”, exponía López, cuando Acevedo le insistió que eso era lo que se denomina como ‘casa de pique’.

“Te pido que no uses ese amarillismo burdo para ganar rating -le respondió la funcionaria que se enfrascaba en una discusión con el comunicador- Aquí en cuatro de 23 casos, además de asesinarlos en un sitio, los desmembraron y los torturaron. No es que exista un sitio donde traen gente a torturarla todos los días”.

En este sentido, José Manuel Martínez, director de la seccional Bogotá de la Fiscalía, respaldó lo dicho por la mandataria local y reiteró que ese tipo de lugares no existen en la ciudad.

“Efectivamente hay unos sitios donde se han presentado estos hechos macabros, pero lo que podemos indicar es que el material probatorio no existe un centro especializado para que hagan torturas en Bogotá o casas de pique”, aseguró el funcionario.



