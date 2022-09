Gustavo Petro criticó ataque contra Francia Márquez durante la marcha en Bogotá: “Este odio racista es irracional”

Colombia's President Gustavo Petro attends the commercial reopening of Venezuela–Colombia border at the Simon Bolivar International Bridge, in Cucuta, Colombia September 26, 2022. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

En redes sociales está circulando un video de una mujer, identificada como Esperanza Castro, que lanzó comentarios racistas contra la vicepresidenta Francia Márquez. Sus palabras han sido criticadas fuertemente, e incluso llegaron al presidente Gustavo Petro, quien después de ver el video aseguró que el odio a los negros, no solo por parte de Castro, sino en general, es irracional.

“Este odio racista es irracional, es decir se aleja de todo conocimiento racional humano. Pero con él hacen política. Con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre”, escribió Petro en Twitter este 27 de septiembre.

Para el presidente, y miles de ciudadanos que han expresado su rechazo frente a las declaraciones de Castro, no es viable que se señale a Márquez por su color de piel. Se ha indicado que esta no es una opinión, sino racismo y no es debatible la posición de la mujer. De igual forma, se señala fuertemente la forma en la que se expresó Castro.

La mujer salió a la gran marcha nacional convocada el 26 de septiembre en diferentes ciudades. Si bien se reportó que las protestas avanzaron en calma porque nos se registraron actos de vandalismo, la violencia se evidenciaba en el discurso de algunos ciudadanos, como fue el caso de Castro.

La mujer se refiere a la vicepresidenta Francia Márquez como “simio”. Castro arremetió contra la raza negra, aseguró que todos cometen actos delictivos y no tienen ningún tipo de educación.

“Ay pobrecito, y el simio ese qué porque puso un millón de votos se considera la berraca del paseo, pobre simio, los simios gobernando. Francia Márquez es un simio, qué educación puede tener un negro; los negros roban, atracan y matan, qué educación tienen”, dijo Castro.

La mujer argumentó que las personas de tez blanca no infringían la ley. De igual forma, justificó que era necesario movilizarse porque en el poder estaba un “guerrillero”. Comparó a Colombia y Venezuela, trayendo a colación a Diosdado Cabello y asegurando que todo lo que estaba pasando era producto de lo que ella denominaba “Convenio de Río de Janeiro”.

“Los blancos no, no mucho, te parece que uno no se debe manifestar cuándo se van a acabar las EPS, cuando un guerrillero nos está gobernando, te parece bonito Venezuela, que está regida por el Cartel de los Soles y ahora, que con Diosdado Cabello, ¿es un santo igual a Petro?, sabes cuál es el convenio de Río de Janeiro, volver a América latina comunista”, expresó Castro.

En su enfática arremetida en contra del comunismo, Esperanza Castro destacó el proceso que vivió Alemania en tiempos del ‘Muro de Berlín’, cuando la nación Europea fue dividida por contrastes sociales. Si bien, era notorio el cambio que tenía dicho país, según la manifestante, al emporio capitalista le tocó reconstruir los presuntos estragos del comunismo.

Justo por eso Petro en su respuesta señala lo ocurrido en 1933. El presidente recuerda que fue en ese año cuando inició la Segunda Guerra Mundial, pues en ese año llegó Adolf Hitler al poder e impuso el nazismo, lo que acarreo la limitación de las libertades contra miles de personas que no eran consideradas “blancos puros”. La persecución afectó principalmente a los judíos, pues al menos seis millones de ellos fueron asesinados por el Gestapo, ya sea en campos de concentración u otros espacios.

