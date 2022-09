Evasores de impuestos irían a la cácel: así están las opiniones en el Congreso

FOTO: Archivo particular

Esta semana, el ministro de Hacienda del país, José Antonio Ocampo, anunció que habría cárcel para ciudadanos que incumplan sus compromisos respecto al pago de sus impuestos. Fue al terminar su reunión con miembros de comisiones económicas del Congreso que el jefe de esa cartera aseguró que el objetivo era endurecer las medidas que se toman en contra de quienes no sigan la norma, con el fin de reducir este tipo de delitos en contra de las finanzas de la nación. Crear ”normas mucho más estrictas en materia de evasión, incluso normas en las que utilizan más las transacciones electrónicas”, comentó. Sin embargo, ¿Qué piensan en el Congreso al respecto”.

Inicialmente se anunció que congresistas como Juan Diego Echavarría, del Partido Liberal; Juan Carlos Garcés, del Partido de La U; y el representante a la Cámara Leonardo Gallego estaban en desacuerdo. En horas recientes, en una entrevista con la W Radio, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, detalló lo que hay detrás de la polémica propuesta. “Yo creería que lo podríamos aprobar, por fin, porque ya se sabe que ha habido muchos intentos en pasadas reformas tributarias de incluir la evasión de impuestos dentro de la reforma”, resaltó en su charla con esa emisora.

Wadith Manzur, representante a la Cámara del Partido Conservador, por suparte, ante esa misma emisora, puntualizó: “¿Qué tiene la ley en específico?, que quienes devuelvan la plata la pena se extingue inmediatamente, el delito no existe. Lo que pretende el Gobierno es que no se les acusara a las personas que escondieran patrimonios por encima de $5.000 millones sino a partir de $1.000 millones. Y dejaron una cláusula que quienes escondieran patrimonios por encima de $5.000 millones esa acusación, el delito, no se extinguía y sí pagaba cárcel independientemente si pagaba o no los recursos”-

“Había otro artículo que pretendía modificar el Código Penal y eso sí realmente no tiene una unidad de materia y se nos hubiera caído. Las comisiones terceras no pueden modificar el Código Penal, eso le corresponde a las comisiones primeras”, añadió.

Es de resaltar que esta semana, se conocieron algunos de los cambios que ha tenido el proyecto de reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro tras ser discutido en las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, afirmó que el proyecto entraría en la agenda la próxima semana para la aprobación, pero con ciertas modificaciones con respecto a cómo fue presentado el mes pasado.

Entre los nuevos cambios está una nueva fórmula para los impuestos a las exportaciones. De acuerdo con el funcionario, se partirá de una base más alta, que tendrá como piso el precio promedio de los últimos 20 años, con la aplicación de un impuesto del 20 %. Para este caso, el precio promedio estimado en el tiempo mencionado es de 71 dólares. Por el otro lado, en cuanto al impuesto a los recursos naturales, al carbón y al petróleo, hay un acuerdo de cambiar la no deducibilidad por 5 puntos extra sobre el impuesto de renta.

Sobre el impuesto a las bebidas azucaradas, Ocampo comentó: “era menos del 4; 4-8 y más de 8; y ahora va a quedar en 6 al menos por un par de años, y en 6 a 10 y más de 10″. Destacó que, con el tiempo, será más estricto el gramaje y será aumentado también el monto del impuesto a cobrar para desestimular el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar.

Así mismo, al impuesto al patrimonio le agregaron una tarifa adicional. Consiste en que patrimonios superiores a 10.000 millones de pesos aportarán un impuesto de 1,5 %.





