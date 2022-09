Según Claudia López la percepción de inseguridad en Bogotá en parte se da por el amarillismo de la prensa

Imagen de referencia de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Foto: Colprensa

Los medios de comunicación tienen una parte de la responsabilidad de que los ciudadanos que residen en Bogotá salgan con miedo a la calle por cuenta de la inseguridad, según señaló la alcaldesa Mayor de la capital colombiana, Claudia López.

Así se lo manifestó a Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, el informativo de televisión de uno de los canales de televisión más grandes de Colombia.

“Todos tenemos una porción de responsabilidad. La percepción de seguridad es (por) los hechos, pero también de lo que se cuenta y cómo se cuenta (...) No importa si mejoran los indicadores, (o si) ‘Los Maracuchos’ están en la cárcel (o hay) 190 bandas de atraco están en la cárcel (...) si la narrativa es que todo es un caos o un desastre”, le respondió al periodista cuando le preguntó si es que los medios de comunicación eran también responsables por la inseguridad en Bogotá.

En la cuenta oficial de Twitter de ese noticiero, además, citaron otra frase de la funcionaria en la que explícitamente responsabilizaba al sensacionalismo de la prensa del temor que tienen los residentes en la ciudad de ser víctimas de un hecho de inseguridad: “Si los medios de comunicación siguen haciendo amarillismo a punta de mostrar sangre, porque eso les da rating, nunca va a mejorar la percepción de seguridad (sic)”.

Una respuesta similar dio en Noticias RCN, el informativo del otro canal más grande del país, cuando el director de ese medio, José Manuel Acevedo, le preguntó por las denominadas ‘casas de pique’ donde se señala que las estructuras criminales de la ciudad torturan y ultiman a miembros de bandas rivales.

“No hay. Les ruego que utilicemos ese lenguaje de embolsados estos fueron unos seres humanos que fueron asesinados y abandonados”, indicó.

Sin embargo, el periodista le recordó a la alcaldesa que las propias autoridades han mencionado la existencia de este tipo de inmuebles donde se llevan esas practicas criminales para infundir terror.

“No utilicemos un lenguaje amarillista. (...) Aquí hay una sola versión la de la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía (...) En un caso de los 23 (...) los asesinaron en un sitio, donde además de asesinarlos desafortunadamente los desmembraron”, exponía López, cuando Acevedo le insistió que eso era lo que se denomina como ‘casa de pique’.

“Te pido que no uses ese amarillismo burdo para ganar rating -le respondió la funcionaria que se enfrascaba en una discusión con el comunicador- Aquí en cuatro de 23 casos, además de asesinarlos en un sitio, los desmembraron y los torturaron. No es que exista un sitio donde traen gente a torturarla todos los días”.

En los dos noticieros la mandataria local insistió en que se han reducido indicadores de inseguridad como es el caso de los hurtos a automotores, de motocicletas y de celulares.

Y aunque de acuerdo con las cifras más recientes que han publicado en la Secretaría de Seguridad de Bogotá, que corresponden al periodo de enero a julio, el robo de los vehículos han disminuido en un 2 por ciento, como el de las motos en el mismo porcentaje, el panorama no es el mismo en el de los teléfonos móviles, que por el contrario se incrementaron en un 2,8 por ciento.

Peor aún cuando se revisa el dato de los hurtos a personas, el que más azota a los ciudadanos del común en la capital colombiana que por el contrario aumentó en un 10,5 por ciento, pasando de 58.120 denuncias por este delito en 2021 a 64.231 en este año.

