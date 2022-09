Concierto de Harry Styles en “veremos”: equipo del cantante rechazó hacerlo en la Universidad Nacional

Harry Styles and Olivia Wilde interact at AMC Lincoln Square 13 for the premiere of "Don't Worry Darling" in New York City, U.S. September 19, 2022. REUTERS/Amr Alfiky

Que si en el Parqueadero del Salitre Mágico, que si en el estadio El Campín, o que por qué ya no en el Movistar Arena o en el Coliseo Live. A dos meses del debut como solista de Harry Styles en Colombia, y con más de 14.000 de boletas vendidas, todavía no se ha definido dónde cantará el británico.

La última información sobre este concierto se conoció este 26 de setiembre a través de W Radio, donde aseguran que Ocesa, la productora a cargo del concierto, le propuso al equipo de Harry Styles que el artista se presente en La Perola, el estadio de la Universidad Nacional, pero este se negó. Al parecer los managers del artista no consideran que este cumple con las condiciones necesarias.

“En La W acaban de confirmar que el equipo de Harry rechazó el Estadio de La Universidad Nacional como venue para su concierto en noviembre próximo. Continúa la incertidumbre”, replicó Music Trends, una popular fuente sobre conciertos en Colombia.

Se detalló que la idea era usar la cancha de la universidad e instalar tribunas temporales, como las que usaron este fin de semana en el Festival Cordillera, pues las del estadio están en mal estado. Pero al equipo de Harry no le pareció una opción segura.

Así las cosas, quedaría descartado el plan B que tenía Ocesa para realizar el concierto. Aún no se sabe qué pasará con el evento y las fanáticas del cantante exigen soluciones prontas.

Hay mucha controversia porque este concierto fue anunciado desde 2019, y desde ese entonces se vendió toda la boletería. El evento se haría el 20 de octubre de 2020 en el Movistar Arena de Bogotá, pero por la pandemia del covid-19 tuvo que ser aplazado.

En febrero de este año Harry reactivó su tour y ahí Ocesa decidió cambiar la locación: pasarlo del Movistar Arena al parqueadero del Salitre Mágico.

Con respecto a qué opinó el equipo de Harry en su momento no se sabía nada, pero este lunes en la W mencionaron que al parecer ellos no tenían muy claro que el escenario era un parqueadero y esto habría generado inconvenientes. Por eso, y con mayor razón, Ocesa estaría en conversaciones con el equipo de Harry para explorar otras soluciones.

Por su parte, a las fanáticas del artista nunca les gustó la idea y desde el principio exigieron que se volviera a cambiar el evento, pero no fue hasta mediados de septiembre que estalló el problema de verdad.

Después del concierto de la también artista británica Dua Lipa, que se realizó en el parqueadero del parque de diversiones, se evidenciaron problemas serios que dan cuenta de que no es un espacio adecuado para la realización de conciertos. Para empezar, no hay espacios para que los asistentes puedan hacer la fila, no todos alcanzan a ver a los artistas, y como si fuera poco: la calidad del sonido es deficiente.

Así las cosas, con numerales en redes sociales y hasta denuncias ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se pidió el cambio de lugar. El problema es que ahora no hay dónde realizarlo.

La mejor opción para quienes ya compraron su boleta es pasar el concierto al estadio El Campín, sin embargo, no se puede. Ese mismo día se realizará la final de futbol colombiano y si alguno de los dos equipos de la capital llega a esta etapa para disputar el título, se necesitará que el espacio esté disponible.

La Dimayor en cabeza de su presidente, Fernando Jaramillo expuso que no hay fechas disponibles para aplazar o adelantar la final. Recordaron que un cambio de programación en Bogotá también afecta a otras ciudades por los eventos ya programados.

Como todo es incierto, la decisión que se tomó entre las partes involucradas es que, por ahora, van a esperar hasta el 30 de octubre, fecha en la que termina la fase ‘todos contra todos’ de la Liga Betplay. En ella se conocerán los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales y su programación, que será la que finalmente decida si se puede prestar el estadio (o no) para el concierto.

Esto dejaría un margen de 28 días para cambiar el escenario, por lo que Ocesa está buscando otro plan desde ya. Según la W, la productora tendría “otras opciones bajo la manga”.

SEGUIR LEYENDO: