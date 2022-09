Radamel Falcao García llegó a su partido número 100 con la camiseta de la selección Colombia

El último gol de Radamel Falcao García fue ante Chile el 13 de octubre de 2020. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

El Tigre de Santa Marta es considerado por muchos como el mejor jugador en la historia del fútbol colombiano por sus grandes actuaciones en los equipos por los que ha pasado. Además, es el actual goleador de la Tricolor con 34 tantos y a sus 36 años se mantiene en balompié del Viejo Continente.

Este sábado Radamel Falcao García hizo parte del once inicial de la selección Colombia para el duelo ante Guatemala en el Red Bull Arena de New Jersey, Estados Unidos, que marcó el inicio de la era del entrenador argentino Néstor Lorenzo, que no dudó en contar con la experiencia del delantero del Rayo Vallecano en su primera convocatoria.

Ante Guatemala, Falcao llegó a su partido número 100 con la camiseta de selección Colombia, con la que ha disputado tres eliminatorias (2010, 2014, 2018) e igual número de Copas América y una copa del mundo, uno de sus sueños de niño, que pudo cumplir en Rusia 2018, en el que tuvo la oportunidad de anotar un tanto en la victoria ante Polonia por la fase de grupos.

El exjugador de River Plate, es un ejemplo de perseverancia y disciplina, pues su carrera ha estado marcada por la adversidad, esa de la que se ha recuperado y ha vuelto más fuerte, como en 2014, cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior que lo sacó de la Copa del Mundo de Brasil en su mejor momento.

Luego de haber sido parte de los procesos sub 17 y sub 20 con la selección Colombia, el 7 de febrero de 2007 le llegaría la oportunidad a Radamel Falcao García de ponerse la camiseta del combinado mayor bajo las órdenes de Jorge Luis Pinto durante un partido amistoso ante Uruguay que se disputó en el General Santander de Cúcuta con victoria para los Charrúas 3-1.

Su primer gol con la casaca de la selección fue el 3 de junio de 2007 por la Copa Kirin que realizó en Japón ante Montenegro. El 17 de octubre de ese mismo año jugó su primer partido por eliminatoria ante Brasil en el Nemesio Camacho El Campín.

Su rendimiento en las clasificatorias a Sudáfrica 2010 fue bastante criticado, dado que de 10 partidos disputados solo pudo anotar ante Perú en el Atanasio Girardot. Finalmente, Colombia se quedó por fuera de aquella cita mundialista al culminar en la séptima casilla con 23 puntos.

Para la Copa del Mundo de Brasil 2014, ya con más experiencia tras su buen andar en Porto de Portugal, el samario comenzó a callar sus detractores, dándole el triunfo en la primera fecha de la eliminatoria en La Paz ante Bolivia. Colombia terminó clasificando al mundial luego de 16 años gracias a Falcao que marcó 9 tantos.

Tras la lesión que lo dejó por fuera Brasil 2014, Falcao cayó en un bache futbolístico y no pudo mostrar su mejor versión en Manchester United y Chelsea, por lo que en 2016 regreso al Mónaco de Francia, en donde retomó su nivel y regresó para el tramó final de las clasificatorias a Rusia 2018 anotando dos tantos.

Su último tanto con la selección Colombia fue 13 de octubre de 2020 por la segunda fecha las eliminatorias a Catar 2022 en el empate ante Chile 2-2 bajo las órdenes de Carlos Queiroz.

Jugadores con más partidos en la selección Colombia

1. David Ospina: 125

2. Juan Guillermo Cuadrado: 112

3. Carlos Valderrama: 111

4. Mario Yepes: 101

5. Leonel Alvarez: 100

6. Falcao García: 100

