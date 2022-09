La cantante Gizzel Palacios fue víctima de agresión durante un concierto

La cantante Gizzel Palacios reveló que fue víctima de acoso y violencia de género, de parte de un hombre que asistió a un evento al que la invitaron a interpretar sus canciones. Tomada de Instagram @gizzel_y_willy

Gizzel Palacios es una cantante de música popular que recientemente reveló lo que ocurrió cuando fue llamada a cantar en un establecimiento comercial. La artista habló para las cámaras de La Red haciendo duras revelaciones de un ataque del que fue víctima por parte de un hombre que estaba pasado de tragos y se subió al escenario.

El hecho ocurrió hace algunos días, cuando la artista ofreció un espectáculo musical y mientras interpretó sus canciones, un hombre le ofreció dinero; adicionalmente, le regaló una cadena de oro y posteriormente, el mismo sujeto compró una botella de whisky y la bañó completamente. El hecho causó indignación entre los asistentes.

Según relató la artista, se trató de un hombre de contextura gruesa de tés morena, quien le dijo: “¡Hey! Me gusta como cantas, me recibes un whisky, ¿por favor?”. Hasta ese momento todo iba bien para Palacios, sin embargo, el hecho llamó la atención de ella cuando el hombre se aparece frente a ella con una cadena de oro.

En ese momento, la cantante reaccionó y de inmediato tuvo un flashback que la remontó al pasado, por lo que reconoció la procedencia del accesorio. Ella solamente atina a agradecerle al hombre que la acechó, mientras tanto, este le indica que: “El dueño de la cadena te la envía para que te la pongas”.

La cantante reveló que vaciaron una botella de whisky por su cuerpo, pero que el hombre no la tocó. Tomada de Instagram @gizzel_y_willy

Después de esto, la cantante decide ponerse la cadena y continuar con el espectáculo, se acerca a una de las últimas canciones que tiene en su repertorio y de repente, el mismo sujeto se acerca por su espalda, momento en el que procede a vaciar la botella de licor que hace pocos instantes había comprado.

Y agregó Gizzel Palacios: “De repente siento caliente mi espalda, el pelo se me está pegando a la espalda porque el material de la blusa es de esas mallas que hacen que se peguen … Cuando volteo a mirar, veo a este hombre nuevamente, en su película, emocionado con la botella … Me la pone sobre la cabeza, va bajando hacia los hombros, luego a la cola, después en la cintura, pero no me toca”, enfatizó la artista para el programa de chismes de Caracol.

Momento en el que Gizzel Palacios fue atacada por un hombre en un concierto que le vació por completo una botella de whisky sobre su cuerpo. Captura de pantalla tomada de Instagram @laredcaracol

En medio de sus declaraciones, Palacios aseguró que en otras ocasiones que ocurre un acto de agresión similar en contra de su condición como artista y como mujer, su reacción sería estar completamente a la defensiva, por lo que “saqué una serenidad que no me explico mientras él seguía bañándome en whisky”.

Uno de los hechos que llama la atención en el video que circuló en redes sociales, es que cuando esto ocurre la artista efectivamente se puso el accesorio de oro que le habían obsequiado, pero se lo quita al ver la agresión de la que fue víctima en el concierto.

Según explicó, la cadena nunca la asumió como suya, por lo que decide devolvérsela porque entendió que quizás con ese acto la persona se calmaría.

“Si él pretendía regalármela, con eso le demostraba que por esto no me vendo”, agregó la artista quien indicó que, como acto de ejemplo hacia otras mujeres, se bañó con una botella de agua porque: “hay que levantarse, que a pesar de lo que pase, el ejemplo está en cómo decidimos y qué decidimos hacer después de este tipo de agresiones”.

