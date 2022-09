Nuevo emprendimiento: un hombre cobra por dejar a los pasajeros acariciar ratas en TransMilenio

Capturas video

En TransMilenio, el sistema de transporte público de Bogotá, se suelen ver toda clase de inventos por parte de los vendedores ambulantes para conseguir dinero por parte de los pasajeros; sin embargo, en las últimas horas se ha hecho viral un video en el que se ve una de las más recientes ocurrencias para obtener dinero en los buses articulados.

A través de la plataforma de TikTok se ha compartido el video de un hombre cuyo emprendimiento es cobrar por dejar acariciar a sus mascotas. Lo que causa impresión es que los animales que lleva este personaje a bordo de los carros son dos ratas. La grabación ha provocado diversas reacciones en las redes sociales, donde los internautas señalan que les da asco, risa y hasta ternura el negocio de este hombre.

El particular evento sucede en algunos de los articulados rojos que pasan por la estación de la Calle 19, según señalan los usuarios de TikTok que también se han encontrado con el hombre y sus mascotas. Son dos ratas, una blanca y una café, las cuales causan bastante impresión a los pasajeros del transporte público por su tamaño y largas colas.

“Maneras originales de pedir dinero en TransMilenio”, escribió en el video la persona que grabó la particular escena, allí se ve que dos personas accedieron a tener los roedores en sus manos por algunas monedas. Luego la persona agregó, “yo cogí la blanca y estaba suavecita y olía rico”.

Los roedores parecen estar acostumbrados al contacto con humanos, por lo que permanecen tranquilos y se dejan acariciar y tomar fotos. Sin embargo, también aclararon que a muchas personas le da mucho miedo estar cerca de los animales, por lo que en el momento en que el hombre se sube a explicar su negocio, varios prefieren alejarse.

En los comentarios del video viral, las personas reaccionan de diferentes maneras a la presencia de los dos animales en el vehículo. “Perdón son animales pero yo me muero del miedo”; “Me pasa eso y me da un infarto”; “me dan uno y me muero del miedooo”; “yo también las vi hace 3 días son muy bonitas”; “si parce el man las cuida resto”, se lee en varios de los comentarios de los internautas.

“El señor se sube en la estación de la Cll. 19, alguna gente se asusta, pero en realidad estaban tiernas”, aclaró la persona que publicó el video en su perfil de TikTok y que ya ha recibido más de un millón y medio de reproducciones.

Cabe resaltar que, como lo describen las personas que ya han visto a los roedores que carga el hombre, parece que las dos ratas están muy bien cuidadas y limpias, por lo que se alejarían del concepto que tienen las personas sobre este tipo de animales.

Este episodio recordó a otro que solo ha sido calificado por los internautas como de esos sucesos que ‘solo pasan en Bogotá' y es que recientemente una mujer se hizo viral por pasear un pollo vivo en TransMilenio. Es importante destacar que también hubo quienes se preocuparon por el bienestar del animal debido a que en las imágenes que fueron difundidas por las redes sociales no se ve que el pollo esté en una buena posición y se le ve incómodo dentro de la maleta.

Algunos aseguraron que, “cada quien lleva el almuerzo como quiera”; “no tuvo tiempo de cocinarlo”; “tocaba llevarlo o la mamá lo cocinaba”; “Ese pollo está un poco crudo”, “Llevando el almuerzo de afán al trabajo”, entre otros.

Este tipo de episodios suceden en el transporte público, aunque en Transmilenio no está prohibido viajar con animales, lo que muchos esperan es que en el transporte público se vean gatos, perros u otro animal doméstico, sin embargo, ratas y pollos no están previstos por los pasajeros.

