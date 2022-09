“En Colombia hay una entrega bestial”: Diego Herrera, de Caifanes, habló con Infobae previo a su show en el Cordillera

Caifanes, formación actual. Foto: Sául Hernández

Este sábado 24 de septiembre es el primer día de la primera edición del festival Cordillera, que se llevará a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar con un ‘line-up’ con grandes bandas del rock latinoamericano. Con más de 30 años de trayectoria la agrupación mexicana Caifanes es una de las más esperadas por el público colombiano.

La banda mexicana que por este tiempo han estado realizando presentaciones en México, Estados Unidos y en marzo de este año estuvieron en Medellín presentándose con éxitos como ‘Afuera’, ‘Debajo de tu piel’, ‘Viento’, entre otras.

En diálogo con Infobae Colombia, Diego Herrera, miembro fundador y saxofonista, tecladista y percusionista de la agrupación, habló de las más de tres décadas que lleva la banda haciendo canciones que dejan un mensaje especial y sobre lo que tienen preparado para el público colombiano que los verá a las 9:00 de la noche de este sábado en el escenario Aconcagua del festival Cordillera.

Infobae: ¿Cuáles son las expectativas por su presentación en Bogotá en el festival Cordillera?

Diego Herrera: Pues mira, dejamos un precedente que marcó enormemente nuestro corazón que fueron los dos Movistar que hicimos hace, no sé, un año y estuvimos en Medellín este año y ha sido muy alucinante nuestro encuentro con la gente de Colombia. Había una entrega bestial y esperamos que sea lo mismo. Había una especie de comunión, de ayuno, que nos dejó la pandemia tanto a la gente como a nosotros de conciertos y que estamos reponiendo. Estamos muy contentos con lo que estamos haciendo en el escenario y compartir con la gente de Bogotá va a estar muy chingón.

Infobae: ¿Y cómo se ha sentido esa entrega de los colombianos en estos 30 años de carrera?

D. H.: Yo estuve 15 años fuera de la banda, un ratito, pero yo me acuerdo desde aquellas épocas de los 90′s haber quedado muy impresionado con la entrega y con el amor de la gente en Colombia. Mis referencias son mi país, donde tocamos mucho, Estados Unidos, que también tiene una cosa muy especial, y Colombia que se cuece aparte. Para mí fue una referencia y me parece especial estar tocando fuera de tu país, para gente muy diferente y de otra cultura, pero muy igual también. La música tiene ese poder de saltarse las nacionalidades, las razas, los colores, los tamaños y crearon una unidad muy fuerte.

Infobae: Pero en su caso sus canciones no solo se han saltado las fronteras, sino que también se están saltando las generaciones ¿qué significa para ustedes seguir vigentes y que nuevas generaciones se acerquen a su música?

D. H.: Es una bendición la verdad, no hay mayor regalo que pueda recibir un músico que ser escuchado y que rolas que hicimos hace 30 años sigan vigentes y nos estén llevando a tocar en muchos lugares, pues es una bendición que creo que se da muy pocas veces y estamos como muy agradecidos porque eso haya sucedido con nosotros porque muchas bandas se forman y bueno, algunas trascienden y otras no, a nosotros nos tocó estar en un lugar especial con unas canciones especiales y es un honor que al estar tocando tratamos de compensar de alguna manera a toda esas lealtad y ese cariño dejando el alma ahí arriba.

Infobae: ¿Cuál es ese factor que, a título personal, crees que ha hecho que las canciones de Caifanes sigan siendo escuchadas?

D. H.: Es una pregunta muy difícil porque no lo sé, te puedo decir que la constante es que nos guste a nosotros y eso continúa así con la nueva música que estamos haciendo. Me preguntaron cómo se hacían éxitos musicales y yo solo puedo pensar en que la canción debe gustarnos a nosotros y eso es algo que se está dando ahora porque estamos produciéndonos a nosotros mismos entonces somos nosotros los que escogemos las canciones, los que decidimos qué arreglos van y cómo se graban, es lo único que se mantiene todo el tiempo, no se trata de hacer canciones o de pensar en hacer canciones que sean himnos porque entonces se convierten en otra cosa, creo que la música debe venir de un lugar mucho más genuino, más honesto, sobre todo contigo mismo, a lo mejor no se convierten en grandes hits, pero duermes tranquilo con lo que tienes.

Infobae: A lo largo de estos años también se ha cambiado la manera en cómo se forma la música, en cómo se produce, ¿cómo Caifanes ha entrado en nuevas tendencias y se ha modernizado a la idea de sacar nueva música?

D. H.: Hicimos algunos movimientos por necesidad, por la pandemia, por estar cerca, mantenernos cerca de alguna manera no podemos tocar, pero mantenernos cerca y creando cosas, pero siempre decimos ‘nosotros somos de la vieja escuela, completamente’, somos del cassette, del vinilo, de hacer un disco con 12 canciones, de estar todos metidos en el estudio tocando y creo que esa es la forma y así encontramos muchas veces las canciones que nos gustan, en las pruebas de sonido surgen miles de buenas ideas e improvisando. Por supuesto, la tecnología ayuda mucho en estos días a que puedas grabar con un computador y punto, eso está padre, pero somos mucho de estar los cinco metidos en el estudio y a la hora de la grabación hacerlos todos.

Infobae: Precisamente, ¿esos nuevos sencillos que han salido hacen parte de un nuevo álbum?, ¿están trabajando en eso?

D. H.: Tenemos en este momento dos completamente terminadas que están por ver la luz y otras cuatro que nos gustaron mucho. En algún punto estuvimos ensayando, buscando material y proponiendo rolas y encontramos ocho, de las cuales ya hay algunas por ahí sonando, otras dos ya están terminadas, pero no sabemos. Como te decía nosotros somos de la época del cassette y del vinilo, pero bueno, en este momento pues están sacándose sencillos sueltos y estamos completamente independientes y creo que seguiremos de esta manera. Si en algún momento podemos conjuntar las canciones que hemos editado y hacer un disco de 8 o 10 canciones estaría buenísimo, eso es lo que hemos hecho casi siempre, pero estamos como adaptándonos al momento y yo creo que antes de que termine el año lanzaremos una nueva rola que a mí me gusta mucho porque tiene un sonido bien particular, vamos a ver qué pasa.

Infobae: ¿Qué es eso que tiene Caifanes que hizo que volvieras después de 15 años y que permanezcas en el grupo?

D. H.: No sé qué tenemos, ganas. Ganas de tocar y de hacerlo juntos. Después de esa separación yo tenía ganas de tocar con ellos, para repetir eso tan trascendente que habíamos hechos en los 80 y 90, porque estábamos separados y cada quien había hecho su vida y me dije ‘yo no me quiero morir sin tocar con estos locos, otra vez’ y ha sido una experiencia muy especial. Yo decía ‘a ver qué pasa ahora que nos juntemos después de tanto tiempo de no tocar juntos. Si tendremos esa misma magia, ese mismo poder y esa misma fuerza’, a los 40 segundos del primer ensayo me di cuenta y dije ‘aquí está'.

Infobae: ¿Y cuál crees que es esa canción que el público se disfruta más en vivo?

D. H.: Híjole, pues somos muy afortunados porque la lista es larga, no puedo hablar de una ni de cinco, están las clásicas como ‘Los Dioses’, ‘La Célula’, ‘La Negra’, ‘No dejes que’ y de repente nos estamos nutriendo de lo que nos piden en redes sociales, rolas que están en el cajón y que la gente nos dice que quiere escuchar y hacemos caso. Aunque en este caso no tendremos todo el tiempo que quisiéramos porque estamos dentro del ‘line-up’ del festival, que es alucinante y hay grandes bandas y exponentes.

Infobae: ¿Y cuál es la que Diego disfruta más en el escenario?

D. H.: Hay varias, pero por la forma en la que fue grabada y como fue hecha y lo que sucede en vivo ‘Sombras en tiempos perdidos’ es de mis canciones favoritas, nunca fue sencillo, pero es una rola que para mí tiene algo muy especial, una melodía alucinante, la letra en fin, creo que en su momento el universo conjuro para que eso sucediera.

Infobae: Su más reciente canción se llama ‘Solo eres tú', cuéntame sobre este sencillo

D. H.: La rola es de las redes sociales y de estar poniendo todo afuera y muy poco adentro, como que uno viene para afuera y vive para los likes y no sirve de nada; el otro día leía de una banda que tenía 60.000 o 70.000 seguidores y llegaron al concierto 20 personas. Es completamente falso para mí gusto, yo soy muy poco activo en redes, tengo mis cuentas porque hay que tenerlas, pero no posteo nada porque me parece una pérdida de tiempo y una cosa muy falsa, porque al final no es cierto. Habla un poco de eso, de alguna manera poder confiar en uno y ver para adentro, yo creo que es una ley de vida, una lección para todos, si uno quiere estar bien afuera tiene que estar bien para adentro y somos muy de poner afuera los problemas, no adentro y somos la mitad del problema.

Infobae: He visto algunos vídeos de algunos conciertos que ya han hecho en México y en Estados Unidos y llegan muchas personas adultas con sus hijos pequeños ¿qué sentimientos les produce esa trascendencia de su música?

D. H.: Supongo que lo escucharon mucho de chavitos y sí dedicamos parte del concierto a los niños y chavitos que están ahí. Estamos muy agradecidos de poder trascender de esa manera, pues traspasar generaciones, nunca nos lo imaginamos y bueno qué padre que se pueda dar y bueno, agradecemos mucho a los papás cuando nos muestran esta entrega y este corazón que ponen al hacer esto.

Infobae: ¿Qué tienen preparado para este día en el festival Cordillera?

D. H.: El ‘line-up’ es impresionante y de nuestra parte queremos acercarnos mucho con las canciones a la gente en Colombia, que las últimas veces que he estado allí han sido alucinantes y muy emotivas. Entonces los esperamos para compartir un rato de rock n roll y recuerdos.

