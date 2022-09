Capturaron al presunto responsable de desocupar la cuenta bancaria de Jessica de la Peña

Delincuentes informáticos desocuparon la cuenta bancaria de Jessica de la Peña. Foto: Instagram

Este sábado 24 de septiembre, la Policía del departamento de Quindío informó que fue capturada una persona señalada de cometer hurtos a través de medios informáticos. Dicho capturado estaría presuntamente implicado con los casos de las cuentas bancarias desocupadas de periodistas como Jessica de la Peña y Carlos Sarria.

Según el subcomandante de la policía del Quindío, Coronel William Zubieta, el capturado se dedicaba a la violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos, no solamente en Armenia, sino en otras regiones del país. Mediante técnicas de ingeniería social, sus víctimas le entregaban las claves de sus cuentas bancarias, que después eran desocupadas y sobregiradas. En el caso de los reconocidos comunicadores, la suma hurtada ascendía a los 32 millones de pesos.

“Este proceso investigativo nos permitió recolectar elementos que nos permiten el esclarecimiento de diferentes fraudes a personas en el departamento, así como a reconocidos periodistas Jessica de la Peña y Carlos Sarria, y a entidades de todo el territorio nacional por un monto aproximado de 4 mil millones de pesos”, mencionó el subcomandante.

En el proceso las autoridades incautaron de 49 sim card prepago; cuatro computadores portátiles; 105 celulares; un arma de fuego tipo escopeta; un arma traumática; dos proveedores; 49 cartuchos calibre 9 milímetros; 17 tarjetas crédito y débito; 66 hojas con base de datos de ciudadanos y 28 millones de pesos en efectivo.

El caso de la presentadora del informativo Noticias RCN ocurrió el 7 de octubre de 2021, hace prácticamente un año. Esa mañana, De la Peña informó que las cuentas que tenía en el banco Davivienda dejaron de tener saldo mientras ella dormía.

“Me despierto a las 5:30 am y me encuentro con que se metieron a mi portal de Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casualmente leí tweet de alguien que le pasó lo mismo”, escribió la periodista en Twitter, causando todo tipo de reacciones por el cuantioso crimen del que fue víctima.

Después de un par de horas de su denuncia, la mujer puso en duda la seguridad de su entidad bancaria. “¿Qué pasa Davivienda, con la seguridad del portal? Hoy en día hago todo por este medio. ¿Cómo confiar en que no va a pasar nuevamente? ¿Quién me soluciona? ¿Quién responde por la plata que me robaron?”.

El caso de Carlos Sarria, presentador de radio para La FM, se dio justo el día anterior, el 6 de octubre. Además, reportó que no era la primera vez que sus cuentas bancarias eran vulneradas.

“Me desocuparon la cuenta de Davivienda a la 1 de la mañana. No contentos con eso, sacaron un crédito a mi nombre por más de 20 millones de pesos. ¿Qué pasa, Davivienda, con la seguridad de su aplicación? Es la segunda vez que me pasa”, indicó el periodista.

Cómo prevenir un hurto de información financiera

Para proteger sus datos personales y bancarios, evite guardar o enviar usuarios, contraseñas, tarjetas o documentos de identidad. También se recomienda activar las autenticaciones de dos pasos, crear contraseñas que combinen mayúsculas, minúsculas y números, confirmar que la página de la entidad bancaria esté bien escrita antes de hacer una transacción, no conectarse desde redes compartidas o públicas y no hacer transacciones en computadores prestados o públicos.

