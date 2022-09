Colombia perdió contra Argentina en la fecha 2 del clasificatorio de voleibol para los Panamericanos 2023

Colombia buscará uno de los dos cupos para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 / (Twitter: @VoleiColombia)

En suelo chileno el seleccionado colombiano de voleibol masculino disputó su segundo partido del Campeonato Sudamericano 2022 este jueves 22 de septiembre.

En este certamen que, además del trofeo otorgará dos boletos rumbo a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Colombia se enfrentó a Argentina en un calendario en que también contempla un último enfrentamiento contra Chile. El seleccionado nacional se impuso en tres sets al combinado albiceleste con parciales que finalizaron 25/23, 32/30 y 25/22 en la pizarra.

Colombia no enfrentará a Venezuela, selección que no participará luego de que la organización de la competencia confirmara la imposibilidad de viajar a Chile por un problema en el trámite migratorio de gestión de las visas.

Colombia jugó en el Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO 2) dentro de la segunda fecha de la fase de grupos de la competencia y continúa con su objetivo claro en mente de la obtención de uno de los cupos para clasificar a las justas panamericanas, pues Chile al ser anfitrión del evento multideportivo, ya tiene su lugar asegurado.

Como mejor segunda o líder de la ronda en la disputa por el oro continental, en la tarde del domingo 25 de septiembre el equipo tricolor se medirá ante Chile para sellar su participación en la fase de grupos de la competencia, antes que el sábado 24 vuelva a encontrarse con Perú (ante la ausencia venezolana en el torneo).

Así se vivió el partido completo desde la transmisión en vivo de Facebook Live de la Federación Chilena de Voleibol:

En la lucha por clasificar a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile que se disputarán entre el viernes 20 de octubre y el domingo 5 de noviembre de 2023, Colombia cuenta con la siguiente nómina de voleibolistas en la plantilla a cargo del entrenador Jorge Augusto Schmidt:

1. Harry Andres Rivas Copete (MB).

2. Marlon Mendoza (OH).

4. Orian Medina Naranjo (S).

5. Ronnie S. Mosquera Galvis (OP).

7. Leiner Aponzá Carabali (OH).

8. Leandro Mejía (MB).

9. Jharold Caicedo (OH).

10. Gustavo Larrahondo (OP).

11. Samuel Jaramillo Puerta (S).

12. Daniel Medina (OH).

13. Juan Camilo Ambuila (S).

17. Miguel Ángel Martínez Palacios (OP).

19. Juan Camilo Estupiñán Riascos (MB).

31. Roosvuelt Riol Ramos Lemos (L).

Cabe recordar que los partidos de la selección colombiana de voleibol en el torneo sudamericano contarán con la transmisión de Panam Sports para Latinoamérica y también desde el Facebook Live de la Federación Chilena de Voleibol. Por el momento, así está diseñada la programación de partidos para el equipo colombiano:

Colombia vs. Venezuela, viernes 23 de septiembre a las 3:00 p. m. hora colombiana (no se jugará, ya que Venezuela no asistió por inconvenientes con sus visas).

Colombia vs. Perú, sábado 24 de septiembre a las 3:30 p. m. hora colombiana.

GRAN FINAL: domingo 25 de septiembre a las 3:30 p. m. hora colombiana.

