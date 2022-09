Chusco Sierra tras la invasión de hinchas en el Doce de Octubre: “El apoyo no debería ser solo cuando se gana, sino también cuando hay momentos difíciles”

El ex asistente de Mayer Candelo en su paso por el Deportivo Cali, habló de lo sucedido. Tomado de @chuscosierra

El pasado miércoles el Deportivo Cali visitó al Cortuluá por la fecha 13 de la Liga BetPlay Dimayor II en el estadio Doce de Octubre. El resultado no fue nada favorable para el cuadro Azucarero que cayó ante el equipo del Corazón del Valle 2-0 con anotaciones de Wilder Guisao y Faiver Mercado.

Luego del segundo gol del Cortuluá a los 79 minutos desde los doce pasos, el partido se vio empañado por la invasión de hinchas al campo de juego para increpar física y verbalmente a jugadores y cuerpo técnico del cuadro Verdiblanco por la crisis de resultados que tiene al Cali como colero del campeonato con 9 puntos y menos doce en la diferencia de gol.

El que hasta hace unas horas era el entrenador del Deportivo Cali, Mayer Candelo también fue uno de los objetivos de los hinchas que saltaron al gramado del Doce de Octubre, por lo que tuvo que ser escoltado para que la situación no pasará a mayores.

Las directivas del cuadro tulueño informaron que ya identificaron a más de mil hinchas que invadieron el campo de juego, las cuales serán sancionadas y no podrán ingresar al estadio por varios meses

En diálogo con RCN Radio, el asistente de Mayer Candelo en el Deportivo Cali, Dario El Chusco Sierra, dio detalles de como vivió este suceso que puso en riesgo la integridad tanto los futbolistas como del cuerpo técnico en el Doce de Octubre.

“Nosotros estamos de frente cuando empezamos a ver que los hinchas que estaban en oriental se meten a la cancha y se vienen hacia nosotros. Nos preocupamos mucho por Teo (Gutiérrez), porque él está cerca de ese sector del terreno; por eso Mayer grita ‘oigan, cuidado con Teo’. Pero segundos más tarde vienen hacia nosotros y rodean a Mayer y ahí me preocupé por la integridad él, porque había mucha gente alrededor nuestro”.

Del mismo modo, Sierra manifestó que el apoyo al equipo debe ser tanto en los buenos como en los malos momentos: “Uno no puede normalizar esta situación. El hincha muchas veces te grita cosas que no son, uno lo acepta, pero que no debía ser así. El apoyo no debería ser solo cuando se gana, sino también cuando hay momentos difíciles”.

“Lo que pensamos es ‘no corra que es peor’. Al uno correr incita a que hayan golpes. Nosotros no corrimos y decidimos ponerle el pecho a la situación, tratamos de protegernos entre nosotros. Los efectivos de la Policía actuaron rápidamente para controlar toda esa turba. La forma correcta fue quedarnos ahí, nosotros no somos delincuentes para salir corriendo”.

El Chusco manifestó que llegó a temer por su vida y la su entorno debido a que varios individuos portaban armas blancas: “Uno ahí, sin ser dramático, se siente agredido. Sí, hubo gente que entró al terreno de juego con armas cortopunzantes; temimos por la integridad de nosotros. Había pelados muy jóvenes que tuvieron que correr para protegerse, en el staff técnico tenemos dos mujeres y uno en medio de esa trifulca piensa en todos”.

