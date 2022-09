Nequi anunció que estará fuera de servicio durante el fin de semana: qué pasó

Nequi anunció cese de operaciones por mantenimiento Foto: Bancolombia

A través de la aplicación de Nequi, la compañía financiera le está anunciando a sus usuarios que durante la noche de este sábado, 24 de septiembre, y la madrugada, incluso parte de la mañana del domingo 25, no se podrá usar la plataforma, esto por labores de mantenimiento, impidiendo así cualquier transacción, pago, recargar y demás funcionalidades que ofrece la plataforma digital.

“Te recordamos mantenimiento programado Nequi. Entre el sábado 24 de septiembre a las 11 de la noche y el domingo 25 de septiembre a las 7 de la mañana, haremos unas mejoras en nuestras bases de datos para poderte brindar un mejor servicio. Por eso, solo durante 8 horas no podrás entrar a la app Nequi. Pd: estos mantenimientos son planeados por nuestro equipo de Tecnología y son medidas de fondo para mejorar el desempeño de nuestra app”, es el mensaje que la entidad financiera le está enviando a sus usuarios a través de la aplicación.

Las reiteradas fallas y caídas de la aplicación es uno de los constantes malestares de los usuarios, que lo confirman cuando Nequi se vuelve tendencia en las redes sociales, precisamente esto es lo que se busca solucionar con el mantenimiento, según han manifestado desde la entidad.

No obstante, insisten en que las interrupciones en la prestación del servicio siempre se les notifica a los usuarios, al menos, 8 días antes, para que las personas puedan prever todos los imprevistos que les puede generar la restricción.

No obstante, la misma plataforma es la que les ha recomendado a los usuarios que si detectan que el fallo no es general, o sea que no lo tiene todo el mundo, opte por alternativas como reiniciar el celular, lo que podría normalizarle el servicio.

“¡Hola! Te recordamos que nuestra app estará en mantenimiento este finde solo durante horas. Estos mantenimientos son planeados y son medidas de fondo para buscar soluciones de largo plazo que tienen como objetivo mejorar el desempeño de la app”, informaron a través de sus redes sociales.

Esto mismo lo había dejado prever el director de financiamiento de Nequi, Andrés Vásquez, hace unos días, asegurando que su más grande reto era evitar que la plataforma siguiera con esos inconvenientes; intentando cargar la información a una nube, que espera, se optimice la operatividad.

Como alternativa para que los usuarios puedan revisar el saldo mientras la aplicación no está funcionando, es entrar a la página de internet, allí ingresando los datos de la cuenta solamente podrá visualizar el saldo de su cuenta, pero, no puede realizar ninguna otra transacción o verificación.

Mas cambios en la compañía financiera

Hace unos días se hizo oficial la separación de Nequi con Bancolombia, esta última entidad fue la que la lanzó al mercado financiero, pero, tras una serie trámites, la Superintendencia Financiera dio el visto bueno. Este cambio, explicaron desde ambas compañías, no va a modificar en absoluto la operatividad y funcionamiento de los productos o servicios que requieran los usuarios.

“Cabe resaltar que seguimos siendo parte del Grupo Bancolombia. Así como Renting Colombia, Valores Bancolombia o Banca de Inversión Bancolombia son entidades legalmente diferentes y hacen parte del mismo Grupo (...) Una vez constituida como compañía de financiamiento, Nequi continuará siendo parte del Grupo Bancolombia, como una compañía que transforma la industria en Colombia y acerca más a las personas con la banca, mejorando su relación con la plata en el día a día “, manifestaron al momento del anuncio.

Esta misma separación, espera, que le sea útil para que se mantenga estable la plataforma, evitando así las constantes caídas del sistema, tan criticadas por los usuarios.

