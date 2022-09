El Gaula busca dos reconocidos estilistas venezolanos desaparecidos en La Guajira

Estilistas desaparecidos en Riohacha

Ya son diez días los que se cumplieron desde la desaparición de Miguel Medina y Eduardo Urdaneta, dos estilistas venezolanos residentes de Riohacha. Autoridades, allegados y familiares, desde el pasado 12 de septiembre, adelantan una intensa búsqueda por toda la Guajira, sin embargo, los esfuerzos, hasta el momento, han sido en vano. El Gaula de la Policía ha estado armando el rompecabezas con los últimos registros que se tienen de ambos expertos en belleza. Las piezas para dar con la conclusión de la investigación van desde videos hasta testimonios de quiénes los vieron por última vez.

“Me envía un WhatsApp, que iba a acompañar a su jefe a hacer un domicilio y a esta hora no sé nada de Miguel ni de su jefe, no hemos tenido contacto con ellos”, relató Marlines Hurtado, madre de uno de los desaparecidos, en una entrevista con el noticiero del Canal Caracol. “Estamos haciendo las averiguaciones, las pesquisas y todo lo que tiene que ver con entrevistas de las personas con los que los vieron en su momento”, añadió, por su parte, el coronel Jeysson López, comandante de la Policía en esa zona.

Miguel Medina nació en la ciudad de Cabimas, en el estado Zulia, según se supo. Urdaneta, por el otro lado, nació en la ciudad de Coro, estado Falcón. “Nos hemos movido pegando folletos, buscando, y le pedimos a las autoridades que nos ayuden a buscarlos para que se nos quite el desespero y la angustia que tenemos”, detalló Yorquelis Benítez, prima de uno de los estilistas, en una charla con el medio de comunicación ya citado.

“Muy poco hemos conocido de la investigación, nos dicen que están trabajando, es lo que nos dicen, es lo que sabemos. Ayer empezaron de nuevo. Pasaron el caso de un fiscal a otro. Él viernes 9 salió a las 7:30 de la mañana, con el uniforme, no lo vi más, solo hasta las 4 de la tarde que me envió un mensaje diciéndome que salió con ‘La Happy’ a realizar un domicilio, que es el otro muchacho que está desaparecido”, manifestó Marlenis Hurtado Pérez, madre de Miguel Medina Pérez, en testimonios recogidos por el Diario del Norte.

Según destacó Hurtado a ese portal informativo, su hijo es soltero y no tiene hijos. Comentó que a pesar de que las autoridades ya están ayudando con la búsqueda, ella y otros familiares, de ambas víctimas, no han parado de buscar. “Pedimos a las autoridades de ubicar a mi hijo, que lo regresen sano y salvo. No pude hablar directamente con el Fiscal porque estaba en una reunión. Solo me dijeron que ya empezaron la búsqueda, pero nosotros también empezamos a buscarlo con mi familia que vino de Venezuela y desde anoche estamos poniendo los afiches en toda la ciudad”, resaltó.

“No hay respuesta como tal de las autoridades. Lo que se sabe es que cambiaron de Fiscal en el caso y ahora van a empezar con nuevas investigaciones. Inicialmente el caso lo tenía la Sijin y ahora se encuentra en poder del Gaula de la Policía”, comentó un amigo de los dos estilistas venezolanos en el medio local. “Se maneja esa versión, pero se trata de verificar por medio de los investigadores del Gaula de la Policía y el Gaula Militar si esta versión es cierta o falsa”, comentó otra persona que, por su parte, pidió la reserva de su identidad, por seguridad, al hablar de que ambos habían sido vistos, supuestamente, en la vía que comunica de Riohacha al sur de La Guajira.

Según se supo también, la casa de ambos estilistas no fueron interceptadas, allí todas las pertenencias se encontraron, excepto los elementos que usaban para ejercer sus labores como profesionales de belleza.





