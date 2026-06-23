Colombia

Supersalud defiende inspección a la FLA y dice que visitará más fábricas de licores

La entidad respondió al gobernador Andrés Julián Rendón que la diligencia en la FLA hace parte de tareas rutinarias de inspección y vigilancia a sus vigilados.

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Fábrica de Licores de Antioquia. Foto: Twitter @flaenlinea
Fábrica de Licores de Antioquia. Foto: Twitter @flaenlinea

La Superintendencia Nacional de Salud defendió la inspección realizada a la Fábrica de Licores de Antioquia, FLA, y aseguró que se trata de una actividad institucional rutinaria dentro de sus funciones de inspección y vigilancia. La respuesta oficial llegó después de la queja del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por la diligencia adelantada este lunes en la empresa de licores departamental.

La información publicada por Caracol Radio señala que Rendón informó que un grupo de funcionarios de la Supersalud llegó a las instalaciones de la FLA y que también se realizaría una visita a la Secretaría de Salud de Antioquia, según la información entregada. El mandatario departamental cuestionó la diligencia a través de su cuenta en X.

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Ojalá sea en el marco de la ley y de sus competencias y no se trate de un látigo hostigador y vengador del Gobierno nacional por el resultado de las votaciones en Antioquia”, escribió Rendón, al referirse a la inspección realizada un día después de las elecciones presidenciales.

Fábrica de Licores de Antioquia
Fábrica de Licores de Antioquia

Supersalud dice que son visitas rutinarias

Ante el reclamo público, la Supersalud respondió que estas actividades hacen parte de sus labores ordinarias sobre entidades vigiladas por la Superintendencia. La entidad nacional sostuvo que Antioquia no es el único territorio donde se adelantan diligencias de este tipo y que tampoco será el único caso.

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La Superintendencia Nacional de Salud viene haciendo tareas de inspección y vigilancia a todos sus vigilados”, indicó la entidad. También señaló que, así como se han realizado más de 500 visitas a dispensarios de medicamentos, se han adelantado inspecciones a varias Secretarías de Salud.

Según la respuesta conocida, esas visitas también han incluido entidades territoriales como Bogotá, Magdalena, Santa Marta y Santander. La Supersalud agregó que ahora adelantará labores de inspección y vigilancia en varias fábricas de licores.

La entidad buscó despejar la idea de que la visita a la FLA estuviera relacionada con el resultado electoral reciente en Antioquia. Su argumento central es que se trata de un procedimiento de control que forma parte de una agenda más amplia de seguimiento a sus vigilados.

Orden de inspección y cuestionamientos políticos

El Colombiano informó que la inspección a la FLA se realizó con una orden escrita aprobada por Juan David Duque, delegado de Protección al Usuario en la Superintendencia de Salud. El medio señaló que Duque fue secretario privado de Daniel Quintero durante su paso por la Alcaldía de Medellín y que hoy ocupa ese cargo en la entidad.

- crédito EFE y Fábrica de Licores de Antioquia
- crédito EFE y Fábrica de Licores de Antioquia

El mismo reporte recordó que la diligencia se produjo un día después de las elecciones presidenciales, en las que Antioquia votó mayoritariamente por el candidato de oposición al Gobierno nacional. Ese elemento fue parte de las dudas expresadas por el gobernador Rendón sobre el alcance de la visita.

La Supersalud, sin embargo, insistió en que el operativo responde a tareas de inspección y vigilancia. La entidad enmarcó la actuación en una serie de visitas nacionales a dispensarios de medicamentos, Secretarías de Salud y, ahora, fábricas de licores.

El cruce de declaraciones deja abierta una discusión política e institucional sobre el alcance de las competencias de la Supersalud y la lectura política que hizo el Gobierno departamental de la visita. Rendón pidió que la diligencia se mantenga dentro de la ley, mientras la entidad nacional aseguró que su actuación hace parte de procedimientos regulares.

Por ahora, la FLA queda incluida en la lista de entidades visitadas por la Supersalud, que sostiene que continuará con labores similares. La controversia se mantiene por el momento en el terreno político, mientras se conocen los resultados concretos de la inspección y las eventuales observaciones de la entidad.

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