Dejusticia dice que el caso de Ciro Guerra por supuesto acoso sexual debe tener un enfoque de género

El 24 de junio de 2020, Ciro Guerra fue señalado de presunto acoso y abuso sexual por parte de varias mujeres cuyos testimonios fueron compilados por el portal web ‘Volcánicas’. Guerra, se defendió en los medios de comunicación aduciendo su inocencia y cuestionando las intenciones de dicho portal: “Sus acusaciones”, dijo en su momento, “son horrorosas, mentirosas y malintencionadas”.

Este 19 de septiembre de 2022 la empresa Dejusticia, encargada de hacer investigaciones rigurosas en demandas, publicó sus conclusiones y el concepto técnico tras una invitación que le hizo la Corte Constitucional en el marco de la acción de tutela que interpuso Ciro Guerra contra las periodistas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de Los Milagros Londoño.

En ella, fueron claros en tres puntos claves para continuar en el caso de Ciro Guerra. “En primer lugar, sugerimos un análisis de este caso adoptando un enfoque de género, haciendo énfasis en las barreras de formalizar denuncias de violencia sexual por parte de las mujeres, así como la importancia de los espacios periodísticos para alertar sobre estas problemáticas” dice el concepto técnico.

Así mismo, informaron que “en segundo lugar, rescatamos el precedente de la Corte Constitucional sobre denuncias de violencia sexual o violencia de género, quien resaltó que son discursos que deben ser promovidos y protegidos”.

y finalmente “sugerimos a la Corte que, para la evaluación de estas cargas y su posible tensión con los derechos de un personaje público, analice contextualmente y adoptando en lo pertinente los elementos propios del enfoque de género a los siguientes aspectos: (i) quién comunica; (ii) sobre qué o quién se comunica; (iii) a quién se comunica; (iv) cómo se comunica; y (v) por cuál medio se comunica”

Sin embargo, le hizo un llamado de atención al medio de comunicación Volcanicas. “El ejercicio periodístico debe contar con un análisis de fuentes y pruebas de contexto, así como una instancia en que se consulte a la persona denunciada sobre su participación o no en los hechos, a través de una contextualización de circunstancias de tiempo, modo y lugar. Asimismo, es importante que el medio de comunicación tome las precauciones razonables para no presentar una opinión como un hecho” informó Dejusticia.

<a href="https://volcanicas.com/ocho-denuncias-de-acoso-y-abuso-sexual-contra-ciro-guerra/" target="_blank">Los Hechos</a>

“Recuerdo estar en la cama aprisionada por el man [Ciro Guerra] y sintiendo el peso de su cuerpo; en un momento intenté resistirme, y él me cogió la cabeza con violencia. Todo sigue siendo muy reciente y muy vivo, y no soy capaz de contar más. Por eso he dudado tanto en compartir este testimonio, no quiero revivirlo en la cabeza, ni encontrarme con más recuerdos, ni contestar preguntas, ni sentir que tengo que rendir cuentas”, se lee en el testimonio de la mujer que denuncia haber sido abusada sexualmente por Guerra, publicación que se reveló el pasado 24 de junio de 2020.

Después de las supuestas denuncias el director no se detuvo en su intento por limpiar su nombre. En un comunicado divulgado por sus representantes, Guerra fue claro en desmarcarse de las acusaciones, hechas bajo el anonimato por parte de las mujeres entrevistadas en dicho portal.

El director nominado al Óscar por mejor película extranjera por ‘El Abrazo de la Serpiente’, dijo que es “una persona que tiene la posibilidad de errar, que ha cometido errores y fallas, pero no he cometido ningún delito” a lo que la abogada Ana Bejarano señala que “Ciro reconoce que estos hechos ocurrieron, pero los interpreta como escenarios de la vida que no necesariamente corresponden a acoso o abuso y eso es lo que tendrá que determinar un juez”.

“Ante la publicación por parte de la revista ‘Volcánicas’, en la que se hacen graves acusaciones anónimas en mi contra, me permito manifestar que no he cometido ninguna de las faltas de las que se me señala, y que no tengo otra opción para limpiar mi nombre que recurrir a las vías legales”, concluyó Guerra antes de emprender acciones legales.

El director presentó una acción de tutela ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá en el que presentó sus argumentos contra la publicación web.

De acuerdo con el documento de tutela, el director “Adujo que el 15 de julio de 2020, la Fiscalía mencionada convocó a las partes a celebrar la Audiencia de Conciliación, en la cual el señor Ciro Alfonso Guerra les solicitó a las denunciadas que se retractaran de las afirmaciones realizadas en su contra a través de la publicación y posteriores declaraciones entregadas, exigiendo adicionalmente un reconocimiento de tipo económico por los perjuicios materiales y morales que le ocasionaron”.

Sin embargo, el Juzgado Quinto negó dicha acción: “Este juez constitucional no observa vulneración a derecho fundamental alguno, como ya se concluyó, y por esto negará la tutela deprecada”, en primera instancia.

“Tenemos chats, tenemos mails, tenemos notas de voz, tenemos mínimo un testigo por cada caso que coincide con las víctimas”, le aseguró Ruiz-Navarro al Espectador al conocerse su citación a interrogatorio.

Por ahora, el caso de Ciro Guerra no ha avanzado en los últimos dos años más que en acercamientos entre las partes. Por eso la Corte Suprema de Justicia pidió colaboración a varias entidades especialistas en este tipo de casos y en especial cuando hay una persona tan reconocida como el director.

