No se pueden organizar autodefensas, advierte el ministro de Defensa ante la reacción de los ganaderos a las invasiones

Ministro de Defensa, Iván Velásquez

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que desde la cartera y la fuerza pública mantienen acciones para atender la ocupación ilegal de predios en el territorio nacional, buscan impedir que se afecte el accionar de la Policía en los primeros dos días y no tolerarán que se tome justicia por mano propia en grupos de autodefensas.

Ante la situación que se ha presentado en las últimas semanas, ha surgido una reacción por parte de propietarios y ganaderos quienes han emprendido manifestaciones para solicitar apoyo de la fuerza pública, así como defender por sus propios medios sus terrenos, una acción que ha sido rechazada por varios sectores políticos y organizaciones sociales.

Al respecto, Velásquez sostuvo que han establecido diálogos con los ganaderos y el mayor general Henry Armando Sanabria Cely, director de la Policía Nacional, en las que se ha definido la elaboración de un plan con información que puede aportar el gremio al respecto y que conocerá el ministro en una reunión durante las próximas semanas. Sin embargo, no permitirán que se conformen grupos de autodefensa.

“Aquí en todo caso es intolerable que haya justicia por propia mano... No hay ninguna posibilidad de que estos temores de volver a organizarse fuerzas de autodefensas para ejercer justicia por propia mano o para actuar se pueda concretar”, agregó el ministro de Defensa.

El jefe de la cartera de seguridad sostuvo que ya se han producido desalojos por parte de la Policía, que ha sido el cuerpo que ha venido actuando ante la situación. No entregó cifras puntuales al respecto, pero sostuvo que son más de 12 intervenciones , aunque deben estar bajo los requisitos de ley.

“Lo que puedo afirmar es que la Policía debe seguir el cumplimiento de la ley, que dispone que dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación puede actuar de manera directa. Esto no es como se interpretó en otra ocasión que lo mencionaba, que son 48 horas a partir de ahora que se van a producir todos los desalojos. Esto es la ley: si transcurren las 48 horas, y por cualquier circunstancia no se ha producido ese desalojo, ya tiene que haber una intervención judicial”, aclaró Velásquez.

La ministra de Agricultura, Cecilia López, afirmó en la Comisión Quinta del Senado durante un debate de control político, que hay 62 procesos investigativos, 41 por invasión, 17 por avasallamiento, 4 por usurpación de predios, de las cuales consideran ilegales por tratarse de invasiones y que estarían relacionadas con acciones coordinadas con los llamados tierreros, en las que incluso habría funcionarios públicos y, según el director de la Policía, grupos criminales.

“Otras cosas son las ocupaciones, donde entra el tema de los indígenas, ahí el modelo es lo que estamos trabajando y lo que se ha avanzado en el caso del Cauca, hay diálogo porque no queremos violencia, si de esta manera no se puede, la Policía nos permite actuar después de 48 horas”, sostuvo López.

Respecto a los diálogos que se han emprendido desde el Ministerio del Interior para desocupar las tierras, el ministro de Defensa también hizo claridad en que no deben impedir el actuar de la fuerza pública. “Esos diálogos tienen que ser inmediatos precisamente para que la Policía tenga la posibilidad todavía de actuar dentro de las 48 horas siguientes, es decir que esos diálogos no vayan a obstaculizar después la acción de la Policía y por tanto no pueden ser amplios, prolongados”, precisó Velásquez.

Desde la Agencia Nacional de Tierras se ha pedido que se lleve a cabo un proceso negociado para evitar las confrontaciones ante la invasión, pero el sector ganadero y propietario pide acciones por parte de la fuerza pública para atender la situación.

SEGUIR LEYENDO: