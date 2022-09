Enrique Gómez invitó a unirse a su partido ante el “vergonzoso desgobierno” de Gustavo Petro: “Aquí nadie se vende”

El excandidato presidencial arremetió contra el presidente Petro. Fotos: Colprensa

El excandidato presidencial, Enrique Gómez continúa su arremetida constante contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. En esta oportunidad, el líder del partido Salvación Nacional aprovechó la coyuntura de los últimos días e hizo fuertes señalamientos en contra del mandatario, a su vez, no perdió la oportunidad para publicitar su partido y convocar a los colombianos de una manera bastante particular.

Aprovechando el discurso del primer mandatario en la Organización de Naciones Unidas, Gómez cuestionó a la ciudadanía a través de una serie de trinos, esto, al preguntarles si estaban sorprendidos por el “desgobierno” del presidente Petro, a su vez, tildándolo de vergonzoso. Sin embargo, el llamado particular fue la convocatoria a su partido, señalando que en Salvación Nacional no había ningún tipo de corruptela y todo se encaminaba hacia los valores conservadores.

“¿Se sienten aterrados por el vergonzoso desgobierno de Petro? Si quieren hacer parte de un partido con principios e ideales, fieles a la tradición conservadora los esperamos en Salvación Nacional. Acá nadie se vende ni se unta de mermelada”.

Enrique Gómez arremete contra Gustavo Petro.

De igual forma, la cabeza visible de Salvación Nacional aseguró que el discurso del presidente Petro dejó a Colombia en ridículo ante el mundo, pues los principales líderes del mundo lograron presenciarlo en la ONU. Para Gómez, Gustavo Petro aún sigue en campaña, pues su comparación de políticas fue burda e incluso resentida.

“A esa burda comparación hecha por Petro en Naciones Unidas no se le puede llamar un discurso, es un panfleto resentido que no hace llamado a nada, solo acusa y deja a Colombia en ridículo. No se comporta como un mandatario, sigue en campaña”, sintetizó.

Entretanto, haciendo hincapié en los señalamientos de Petro sobre la problemática de la Amazonía, Gómez aseveró que presuntamente algunos grupos armados eran “amigos” del Gobierno Nacional, situación que los llevaba a justificar de alguna manera sus actividades ilícitas, hechos que han sido cuestionados por el mismo mandatario.

De igual forma, habría tildado de “cuentero” al presidente, en este caso, haciendo referencia a los eventuales acuerdos de paz impulsados por el gobierno. Según Enrique Gómez, los grupos armados que operan en el país no dejarán de operar independiente de la decisión que se tome.

“Habría que revisar qué tanto han cuidado las selvas y el Amazonas las narcoguerrillas, junto a los mineros ilegales tan amigos del desgobierno Petro. Según ellos, obligados a secuestrar, asesinar ya reclutar menores. Con la historia de la paz total engañan a los más ingenuos pero no les dicen qué va a pasar con los negocios de grupos como el Clan del Golfo y quién va a manejarlos o ¿realmente creen que van a dejar de delinquir porque un cuentero les diga que dejen de hacerlo?”.

Enrique Gómez cuestiona al presidente Petro.

Finalmente, señaló que Gustavo Petro era un veneno para el país y alimentaba un contexto negativo, pues según él, el primer mandatario usaba a la ciudadanía para generar distorsión en redes sociales y no se enfocaba en afrontar una óptima legislatura, pues para el excandidato, todo era una obra de teatro.

“Gustavo Petro es veneno para la sociedad colombiana: alienta el resentimiento y la violencia. Siendo ya un mandatario, se fija más en demandar tuiteros que gobernar, dar soluciones a una Colombia que se mantiene en incertidumbre debido a su teatral improvisación”, concluyó.

