Carolina Cruz habló de su pasado y cómo se lleva con su ex, Lincoln Palomeque. Instagram:@carolinacruzosorio

Una de las separaciones con más resueno en redes sociales ha sido el romance que alguna vez existió entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. El 11 de julio 2022 la dupla decidió darse el adiós y los internautas están al tanto de cada movimiento de las dos figuras públicas para saber si conseguirán un nuevo amor.

En el mundo del entretenimiento cualquier declaración de la presentadora colombiana es noticia y más cuando se trata de su vida sentimental. En recientes publicaciones a través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa le dejó saber a sus más de 7 millones de seguidores cómo se ha sentido con su separación y cuáles son sus proyectos a futuro.

En una dinámica de preguntas y respuestas usando las tan mencionadas InstaStories, la empresaria y madre del pequeño Matías Palomeque Cruz y el menor Salvador Palomeque Cruz, expuso que tenía tiempo libre y se llevó una increíble sorpresa.

‘’Estoy free, hablamos...?’’, escribió en el sticker que puso a disposición de los usuarios.

Ante las múltiples replicas que recibió en sus mensajes privados decidió responder las que se robaron su atención. Un usuario arriesgado le preguntó:

‘’Ya que estás soltera, te casas conmigo???😀😀💞🐼🐨'’.





Según la misma Carolina, es la ‘‘primera vez en la vida‘’ que se casen con ella. Le conmovió la iniciativa de su seguidor por lo que no dudó en lanzarle un beso y explicar en otra de las dudas en la misma red social que en el pasado no contrajo matrimonio porque su ex, Lincoln Palomeque, nunca se lo propuso.

‘’Nunca nadie me ha hecho una propuesta de matrimonio’', dijo la modelo.

Le pidieron matrimonio a Carolina Cruz. Instagram:@carolinacruzosorio

Los usuarios estuvieron indagando a profundidad sobre los sentimientos de Cruz, por lo que a lo largo de su tiempo libre lograron llenarle sus historias de Instagram con decenas de interrogantes en las que se destacan

— ‘’¿Te gustaría volver a enamorarte? O esa posibilidad no está en tus planes por ahora?‘’

‘‘Me encantaría. No hay nada más delicioso que esos nerviecitos. Esas ganas de ver a la otra persona … Esas maripositas en el estómago, como ese vacío es una delicia, pero llegará su momento‘’, indicó Carolina aludiendo a que no tiene prisa para conseguir a alguien, pero sí le gustaría volver a sentir, cuando sea pertinente, las comunes emociones que cualquier pareja podría tener en una etapa de enamoramiento

Preguntas a Carolina Osorio en redes sociales. Instagram:@carolinacruzosorio

— ‘’Cómo te sientes ahora de soltera?‘’

‘‘Oigan, ahora soltera me siento muy feliz. Exageradamente feliz, pero eso no significa que cuando estaba en una relación me sentía mal o agobiada o triste. No, estaba feliz de una manera y ahora estoy feliz de otra‘’, expresó relajada y argumentando que su soltería es lo mejor que tiene hasta el momento en vida, claramente, sin dejar de lado a sus dos hijos.

Preguntas a Carolina Osorio en redes sociales. Instagram:@carolinacruzosorio

— ‘’Tú y Lincoln se la llevan bien siempre o solo lo necesario?‘’

Entre las interminables preguntas le repitieron una de las que en pasadas oportunidades le ha respondido a sus fans; sin embargo, volvió a tocar el tema de la buena relación que tiene con su ex pareja: ‘’Yo me caracterizo por ser una mujer muy tranquila y siempre tuve una relación muy tranquila con Lincoln y ahora que somos papás, pero que no estamos juntos como pareja, pero sí como padres seguimos teniendo una muy buena relación, igual de tranquila‘’.

Preguntas a Carolina Osorio en redes sociales. Instagram:@carolinacruzosorio

Así como es evidente que no le ha parecido difícil estar soltera, asegura que no sabe qué va a opinar ‘‘en uno o tres meses‘’. Cabe mencionar que la mujer recibió piropos que la hicieron sonrojar y dejó saber ante la luz publica que no tuvo tiempo de procesar su separación debido a que fue un escenario dado al mismo tiempo que la llegada de su hijo Salvador, así que no tuvo tiempo de dedicar el total de su energía a pensar en la ruptura

Antes de publicar sus opiniones acerca del amor, mostró el cariño que tiene por los niños y difundió ante sus fanáticos las felicitaciones que le ofreció a su ahijada, ‘’otro de los amores de su vida’’ por medio de una fotografía publicada en su feed,:

‘‘Hoy esta de cumple mi ahijada poderosa, ganadora, campeona, fuerte de la vida.Te Amo, Te Aplaudo, Te Admiro y le pido a DIOS que te llene de salud infinita al lado de la mejor mamá que pudiste escoger @paolacalleoficial LAS AMO❤️‘’

Carolina Cruz Osorio celebra el cumpleaños de su ahijada. Instagram:@carolinacruzosorio

La madre de Antonella dejó un comentario para su colega y amiga. Expuso en la caja de comentarios: ‘’Te amamos !!!!!!!!!! Nos elegimos mutuamente para gozarnos en vida. Ella es una fortuna y nosotros afortunados de tenerte. ❤️. Asimismo, los internautas no se quedaron atrás y le dejaron saber a Cruz que es una ‘’increíble madrina‘’:

Estos fueron algunos de los comentarios destacados:

— ‘‘Cositas lindaaaas 😍 tiene una madrina maravillosa , Dios las bendiga 🙏🏻💜‘’

— ‘’Hermosas....y esa sobrina igual de bella a la tía ❤️‘’

— ‘’Wow 😍que belleza ver cómo han crecido en esta maravillosa vida.Las quiero y admiro muchísimo 🥰🥰🥰‘’

