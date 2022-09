Preocupación por la salud de Chyno Miranda: Habría escapado de la clínica de rehabilitación

Foto: Instagram @chynomiranda

Uno de los temas que más han generado preocupación entre los fanáticos y medios de comunicación es el estado de salud del cantante venezolano Chyno Miranda, amigo de Nacho, entrenador de La Voz Senior. De acuerdo con el programa “Chisme No Like” aseguraron que el intérprete se escapó de la clínica en la que estaba internado en Caracas, Venezuela.

Luego de que superara la neuropatía periférica a causa por el covid-19, Chyno no volvió a aparecer en sus redes sociales, y según los rumores es que se encontraba internado en una clínica de rehabilitación. Javier Ceriani y Elisa Beristain, quienes conducen el programa revelaron que el artista venezolano decidió irse del lugar en el que, estaba en contra de su voluntad.

De acuerdo con Ceriani, estaba desesperado por no ver su familia, y más a su hijo Lucca, razón por la que habría llevado al intérprete de ‘Niña Bonita’ salirse de la clínica: “El sábado en la tarde se escapó y logró llegar hasta cinco casas y lo agarraron porque tiene problemas para caminar… Está desesperado, está llorando todas las noches porque quiere ver a su hijo, porque Natasha no le ha hecho un solo FaceTime”.

“Realmente la situación es paupérrima, de la clínica que cobran 1300 a 1500 dólares por mes, aquí el problema es que Chyno está bajo personal que no son ni siquiera psicólogos, son coachs. No hay aire acondicionado, no hay ventiladores. Cobran 1.300 dólares y no hay un pinche ventilador”, añadió uno de los conductores del programa en cuánto a las condiciones en las que estaría viviendo el artista.

Por su parte, los conductores de “Chisme No Like” resaltaron que el amigo del entrenador de la Voz Senior, Chyno Miranda, está bajo personal que no está apto para su tratamiento y también no le permitirán visitas en los próximos días por haberse escapado.

“Es ilegal tener encerrado a alguien en una clínica sin su propia voluntad, porque, además, Elisa, la clínica está en mal estado”, aseguró el presentador.

Con respecto a la prima del cantante venezolano, Yarubay Zapata Pérez, los conductores indicaron que trata de mostrar que Chyno está en buen estado, pero la realidad es otra. “El agua sale marrón en la clínica, los familiares tienen que llevar agua mineral. Los chicos tienen estropeado el estómago”, aseveró Ceriani.

Finalmente, el presentador resaltó que Chyno harbía sido castigado con una “cuarentena negra”: le prohíben hablar con sus compañeros, comer algunos alimentos y recibir visitas de familiares o su novia.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el guaireño de 37 años es tema de conversación en ‘Chisme no like’, en el mes de julio se dijo allí que él habría secuestrado por una prima.

La mujer en cuestión se llama Yurubia y, según los presentadores del programa, fue la persona encargada de llevar al exintegrante de ‘Chyno y Nacho’ a la ciudad de Caracas, donde estaría internado en un hospital del Gobierno.

“No fue su mamá, no fue su novia, ni ese venezolano ‘enchufado’ de Julio Ducharne, el mánager puesto por su expareja Natasha (Araos) para espiar toda la situación, quien tiene secuestrado a Chyno Miranda es su prima Yurubia, fue la que se lo llevó en diciembre engañado a Venezuela y al otro día lo internaron en una clínica del Gobierno”, expresó Ceriani, quien además asegura que tiene pruebas de todo lo dicho.

