Más invasiones de tierras en Santander, ahora en el Magdalena Medio: gobernador convocó a un consejo de seguridad

Por convocatoria del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, este martes se realizará un consejo de seguridad en la subregión el Magdalena Medio para analizar la problemática por invasión de tierras. En el espacio se escuchará al gremio de empresario y campesinos y se pretende llegar a soluciones para evitar mayores problemas de orden público y afectaciones económicas.

“Hay amenazas. Hay ruidos. Pero lo que nosotros queremos es evitar que estos hechos vayan a conllevar situaciones de violencia, o alguna situación que repercuta a los dueños de estos predios. En especial en la región del Magdalena Medio donde se escuchan unas posibles invasiones”, dijo el gobernador.

Según Aguilar, las zonas en Santander donde se reportan invasiones -o riesgo de ellas-, son el Bajo Rionegro, Sabana de Torres, Puerto Wilches y Puerto Parra.

Los habitantes de esos territorios participarán del espacio junto a las autoridades militares, y la Policía, quienes recibirán de primera mano las denuncias de los afectados. Se pretende que ellos estudien las amenazas que han recibido los dueños de fincas ganaderas o agrícolas en zona del Magdalena Medio.

Hay que recordar que estas invasiones de predios se han reportado en todo el país. Incluso, desde la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) se asegura que quienes ocupan los terrenos a la fuerza lo hacen a cambio de dinero. El director de la entidad, José Félix Lafaurie, ha dicho que una “mafia de abogados” está detrás de la situación y le paga 70.000 pesos diarios a quienes toman predios a la fuerza.

“Hay un grupo, incluso apoyado con abogados, que promueven este tipo de invasiones. Contratan a terceros, a los que les dan comisiones importantes sobre las invasiones. Vinculan incluso a venezolanos o a personas del entorno, les pagan 70.000 pesos día para que invadan fincas”, dijo Lafaurie el 16 de septiembre.

Se espera que las autoridades tomen medidas y lleguen a acuerdos pronto para evitar alteraciones del orden que pueden venir desde varios sectores. De hecho El pasado 30 de agosto Lafaurie público un video en el que propone crear grupos de “reacción solidaria inmediata” conformado por ganaderos para atender la “perturbación de la propiedad”.

“Un abrazo cordial, saben que los quiero. Cuídense. Vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata para que cuando haya perturbación a la propiedad, inmediatamente todo el mundo acuda a apoyar al ganadero afectado”, dijo el presidente de Fedegán.

La polémica propuesta de Lafaurie generó una serie de reacciones por parte e distintos sectores. La mayoría rechazaron esta idea por asemejarse a la conformación de los grupos de autodefensas campesinas en el país, las cuales se conocieron como las Convivir y fueron el germen de los grupos paramilitares.

El presidente de Fedegan negó que se tratara de esta estrategia que se creó durante el Gobierno de Cesar Gaviria en 1994. “Soy de los que creen que el monopolio de las armas debe estar en la institución que le pertenece. Fedegan respaldará la acción del Gobierno, no podrá tener ninguna acción que entorpezca la acción de las autoridades (…) Estos no son ‘convivires’, acá no se puede repetir la historia”, declaró Lafaurie en una entrevista con W Radio.

Estas afirmaciones no convencen a quienes critican la propuesta y señalan que la solución es llevar a cabo una Reforma Agraria que reúna a todos los actores. Sin embargo, a Lafaurie no le convencería esta propuesta. Señala que no es solo redistribuir la tierra, sino hacerla productiva. También considera que esa propuesta es la que desencadenó las invasiones.

