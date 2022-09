La reacción de Ricardo Arjona al ver a fanática semidesnuda durante su concierto en Barranquilla

Créditos: Prensa Fenix

Ricardo Arjona llegó hace varios días a Colombia para cumplir con los compromisos pactados de su gira ‘Blanco y negro’, con la cual se presentó dos veces en Bogotá y una en Barranquilla. De hecho, fue en la capital del Atlántico donde se llevó una inesperada sopresa.

Resulta que durante su concierto allí, el artista guatemalteco interpretó ‘Desnuda’, canción que se volvió popular a partir de 2014 y ahora es infaltable dentro del repertorio que brinda a su comunidad de fanáticos en todos los países. Sin embargo, lo que él no se esperaba era que una de las asistentes comenzara a quitarse la ropa en medio del tema.

Montada sobre una silla para ganar altura, la mujer quedó en lencería y empezó a cantar a grito herido. Este comportamiento llamó la atención de aquellos que estaban a su alrededor, quienes comenzaron a grabarla con sus celulares y también a hacerle señas al músico para que volteara a verla.

Finalmente, el público y la joven en cuestión lograron su cometido, pues Ricardo Arjona notó que algo pasaba a pocos metros del escenario y fue cuando se dio cuenta que su seguidora estaba semidesnuda, tras lo cual abrió los brazos como preguntándose qué pasaba, paró la canción y exhaltó la belleza de la colombiana.

Esta no es la primera vez que algo similar le sucede al artista de 58 años, ya que en medio del concierto que dio en Guadalajara (México) a mediados de abril pasado, una mujer comenzó a quitarse las prendas hasta quedar en ropa interior. No obstante, en aquella ocasión prefirió no comentar nada al respecto.





Otros momentos que se han vuelto noticia durante los conciertos de Ricardo Arjona

Habitualmente en los shows, suele introducir sus canciones con algún speech alusivo, momento ideal para que la banda se acomode al tema siguiente, mientras él sigue conectando con su gente desde un costado más íntimo y confesional. Y en una de las funciones que brindó en Buenos Aires (Argentina) sorprendió con un alegato en defensa a los hombres y la galantería.

“Los hombres perdimos el territorio que habíamos ganado porque nos portamos mal. Por allá, a mediados de los años 90, todo ese poder masculino, se fue por la borda, ¿no? Perdimos todo. Hoy, seamos claros, los hombres estamos en el último de los escalones sociales. Mucho después de las mascotas (...) Usted está en un boliche, sentadita, y viene un tipo que tiene la inmensa suerte de ser el que a usted le gusta, se abre paso en la multitud y se acerca con una típica frase cursi masculina. Y le dice: ‘Hola, buenas noches, quiero decirte que llevo tres noches sin dormir pensando en las 25 maneras que podría inventar para quitarte ese vestido’. ¡Atrevido el tipo!”, dijo, tras lo cual provocó las risas de la multitud.

Posteriormente, recordó un suceso que vio en televisión y advirtió que, aunque históricamente los hombres han cometido errores, “va siendo hora de suavizar la situación”.

“Usted puede decir cualquier cosa que se le ocurra de un hombre que no le va a pasar nada. Yo escuché a una señora la semana pasada en un programa importante, calificar a los hombres, abiertamente dijo: ‘Hombres, cavernícolas descerebrados’ (...) En el programa la celebraron así, la aplaudieron, todo. La señora agarró su carro, se fue para su casa, nadie le dijo nada en el barrio, conservó su trabajo. Vaya a decir usted ‘descerebrado’ a una mascota... ¡le quitan el trabajo! (...) Pero con los hombres no pasa nada, hay que azotarlos si se portaron mal. Y yo creo que aunque si nos merecemos ciertas cosas, va siendo hora de ir suavizando la situación”, agregó.