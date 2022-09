Iván Duque no se graduó del prestigioso colegio Rochester, como se había creído: validó en otro lugar

Colombia's President Ivan Duque speaks during the Leaders' Second Plenary Session during the Ninth Summit of the Americas in Los Angeles, California, U.S., June 10, 2022. REUTERS/Lauren Justice

Cada vez sale más información de la vida educativa del exmandatario del Centro Democrático, tras los cuestionamientos por los contratos firmados con su “alma mater” universitaria, la Sergio Arboleda, ahora sale a la luz otro episodio, después de que una investigación periodística arrojara que validó la secundaria en el colegio Thomas Jefferson, en ese entonces conocido como Winston Salem.

Un artículo publicado por el portal periodístico Vorágine confirmó que Iván Duque estudió en el reputado colegio Rochester, pero no se graduó allí. Según la publicación, “aunque la institución educativa se negó a responder un derecho de petición, alegando reserva de la información, vía tutela confirmó que el exmandatario estudió hasta grado once, pero no se graduó”

Vorágine elevó un derecho de petición a la rectora Alegría Begoya, el 6 de abril de 2022, solicitando información sobre los grados de Iván Duque en esa institución; sin embargo, la funcionaria se negó a dar testimonio. Según la rectora, esa información era reservada y no estaba en sus manos.

Vorágine presentó entonces una acción de tutela, la cual fue aprobada en última instancia, tras haber sido negada en primera instancia el 23 de junio de 2022 por el juez Luis Riaño Vela del juzgado 37 civil de Bogotá.

El fallo fue impugnado por lo cual llegó en segunda instancia al juzgado 50 civil de Bogotá, que anuló la decisión del anterior juez, porque no había vinculado a la acción de tutela a Iván Duque.

El exmandatario se negó a responder las preguntas sobre su colegio, planteadas por el medio de comunicación, y los tribunales anteriores adujeron que se violaba la privacidad del exmandatario.

El expresidente Duque siempre se había mostrador orgulloso de haberse graduado en el Rochester, asegurando que preparaban a sus estudiantes como seres integrales, creativos con intereses en la ciencia y el humanismo, incluso en entrevistas internacionales nombraba al colegio.

Vorágine informó que el colegio trató de todas las formas posibles y judiciales ocultar la información del exmandatario e incluso advirtió que el fallo del tribunal en segunda instancia era injusto. Por lo cual la revista se sintió realmente preocupada por la negativa de la información.

Pero gracias a la Contitución del 91, las tutelas dan el derecho a una respuesta y más como esta que es sensible para la opinión pública.

La respuesta del colegio se dio y fue la siguiente. “El señor Iván Duque Márquez no se graduó del Colegio Rochester. Estudió de sexto hasta once grado”.

¿Por qué no terminó el bachillerato en el colegio? A lo que el colegio añadió que “el estudiante mencionado se retiró del colegio por motivos personales, no fue expulsado”.

Hasta el momento, el expresidente no se ha referido sobre el caso y el por qué se retiró del colegio antes de graduarse.

Sin embargo, ya varias personalidades como Daniel Samper dieron sus opiniones “Colegio Rochester perdería certificado de alta calidad si se comprueba que el intelectual colombiano Iván Duque no se graduó de sus aulas (y se lo otorgarían al validadero Winston Salem)2 dijo el comediante a través de su cuenta de Twitter.

Otro usuario por ejemplo dijo que “Sé por un par de conocidos que ‘estudió’en un ‘colegio’ que se llamaba Winston Salem (como la academia de inglés). Allí también estudiaban hijas de Víctor Carranza y parece eran comunes otros hijos de mafiosos. Ya es extinto, habría que buscar esos registros”.

