Evacúan Universidad de Antioquia por acciones de encapuchados que denunciaban casos de abuso sexual.

Este lunes 19 de septiembre, cinco personas encapuchadas protestaron por presuntos casos de abuso sexual en la Universidad de Antioquia. La sede principal de la institución fue evacuada y las directivas anunciaron la suspensión de todas las actividades académicas.

Los hechos quedaron registrados en video, en el que se escucha a uno de los encapuchados. “Acá adentro es la trinchera de todos los violadores. Les dijimos que íbamos a ir uno por uno. Lo vamos a cumplir: uno por uno”, dijo la persona que llevaba un pasamontañas negro con una ruana. “Sabemos quiénes son, con quién mantienen, qué estudian y dónde viven. No vamos a descansar hasta que no se acaben este montón de violadores”, agregó.

Este es el video compartido en redes sociales:

Las personas que realizaron la manifestación se autodenominó Acción Clandestina Policarpa Salavarrieta.

El vicerrector general de la Universidad de Antioquia, Elmer Gaviria Rivera, aseguró que el grupo de cinco encapuchados irrumpió violentamente los espacios administrativos y académicos sobre las 3:00 de la tarde. “Agredieron verbalmente a las personas que allí estaban y posteriormente hicieron explosiones con papas bombas que generaron un riesgo para la comunidad allí presente”, expresó el funcionario.

Las personas que realizaron la manifestación se autodenominó Acción Clandestina Policarpa Salavarrieta. Según el diario El Colombiano, el grupo “amenazó a profesores y directivos a través de un comunicado que difundieron luego de su acción”.

Le puede interesar: Por qué las que las mujeres temen denunciar la violencia de género en Colombia

La institución publicó en sus redes la evacuación inmediata. “Fueron suspendidas las actividades académicas, culturales, deportivas y administrativas en Ciudad Universitaria-Medellín”, se lee en el post. Además, la universidad decidió denunciar las acciones de los encapuchados ante la Fiscalía General de la Nación.

Las directivas de la universidad señalaron que suspenderán hasta el próximo 20 de septiembre las actividades. Ese día los estudiantes, profesores y demás personal de la institución retornará en el horario habitual.

Lea también: Proceso por abuso sexual en contra del sociólogo Fabián Sanabria fue archivado por la Procuraduría

Las denuncias por abuso sexual

Ese documento fue conocido por Blu Antioquia: “Es evidente la violencia machista y misógina en contra de las mujeres y las disidencias sexuales, que por años viene perpetuando la universidad”. El grupo sostuvo que la institución ha encubierto a profesores, celadores y alumnos. “Hoy quienes pensamos y redactamos estas líneas, decidimos tomar toda la fuerza y la furia que llevamos de nuestras ancestras”, añadió.

El colectivo manifestó que, ante cualquier agresión, responderían de la misma forma. “YA NO MÁS, YA NO NOS TOCAN MÁS, YA NO NOS INTIMIDAN MÁS, YA NO NOS INSULTAN MÁS”, resaltaron en el comunicado. También invitaron a más personas a usar otros objetos como herramientas de lucha como palos y piedras: “Nos llamamos a combatir el miedo, apresurarnos y discutir con profundidad la necesidad real que tenemos de apropiarnos de la violencia que se nos fue negada”.

Al final del comunicado hacen un listado de nombres de las personas que consideran que han cometido esas acciones. Entre esos hay al menos 25 señalados. “Nosotras también les declaramos la guerra, la guerra constante, no los vamos a dejar respirar, descansar, vamos a ir uno por uno”, se lee en la misiva y señalaron en particular a la facultad de educación, “donde encubren machos agresores”.

SEGUIR LEYENDO: