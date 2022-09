Egan Bernal no competirá más este año: regresaría a Colombia para una cirugía de rodilla

Egan Bernal, corredor colombiano del Ineos Grenadiers. Foto: @dwlpowell

Según Ciro Scognamiglio, de la Gazzetta dello Sport, el ciclista colombiano Egan Bernal habría dado por terminado su calendario de carreras con el Ineos Grenadiers este 2022, tras haber hecho apenas 4 pruebas tras 8 meses de haber sufrido un duro accidente mientras entrenaba por las vías de Gachancipá en el mes de enero.

Bernal no correría el Tour de Croacia previsto entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre como lo dijo el propio corredor en entrevista, ni tampoco iría como gregario al último monumento del año, Il Lombardía, por lo que se espera que esté de regreso a Colombia en los próximos días para se sometido a una operación de rodilla, pensando en el siguiente año.

El cundinamarqués contó en una entrevista brindada a la Revista Mundo Ciclístico, que tuvo que pedir insistentemente el permiso a su equipo para que lo dejara volver a las carreras para esta temporada, pues la idea de la escuadra era mantener al colombiano en preparación y rehabilitación física de cara a su regreso competitivo para el 2023.

Sin embargo, la insistencia de Egan fue tanta y tan eficaz que le fue otorgado el permiso, eso sí, con muchas condiciones y previsiones para evitar algunas complicaciones físicas que pudieran complicar su recuperación completa.

“Me tocó presionar al equipo a tope… Cuando llegué acá no me iban a dejar competir. Vine a Mónaco a hacer la recuperación y a pensar en el otro año. Como iba evolucionando tan rápido y con todas las ganas que le echamos con mi familia, con todo mi entorno, cuando me vi en buena forma, empecé a presionar más a todo el equipo, al manager que me dejaran competir”, dijo a RMC.

Durante el mes de agosto se dio la buena nueva tanto para él como para los aficionados del ciclismo colombiano, pues el que pudiera volver a las competencias para muchos ya era ganancia. El ver al campeón del Giro de Italia 2021 y Tour de Francia 2019 supuso, sin duda, un nuevo proceso de recuperación en otros ámbitos como lo mental, pues fueron varios meses sin estar en el lote.

La carrera seleccionada para dicho regreso se dio en el Tour de Dinamarca entre el 16 y 20 de agosto, en donde sirvió de gregario para su equipo, poniéndose adelante en algunos tramos para ayudar en la persecución de la fuga, además de traer caramañolas y alimento para sus líderes en cada jornada.

Al final, el colombiano no terminó la carrera, pues decidió abandonar la ronda danesa el último día tras hacer sus labores de equipo. Caso muy similar se presentó durante el Tour de Alemania, su segunda carrera del año, en donde el libreto no cambiaría, previendo que necesitaba protegerse de las caídas, algo que sí pasó en Dinamarca y que preocupó a todos, pero por fortuna no pasó de un susto para él y su equipo.

Se espera la confirmación de la información del equipo o bien por parte del corredor cafetero que tiene en la mira el Tour de Francia del 2023, según contó recientemente.

