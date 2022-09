Gobernador del Magdalena vinculó a Álvaro Uribe y a José Félix Lafaurie con las caravanas de ganaderos

imágenes tomadas de colprensa

Un tenso ambiente se está creando en el Magdalena a raíz de lo que se han denominado ‘las invasiones u ocupaciones ilegales de terrenos’, este suceso ya se ha venido presentando en algunas regiones del país, pero en este departamento en especial está ocurriendo una diferencia entre el Gobernador y el presidente de la Federación de Colombiana Ganaderos (FEDEGAN).

Se debe recordar que José Félix Lafaurie presidente de FEDEGAN propuso hace algún tiempo la conformación de ‘grupos de reacción solidara campesina’ para defender las fincas y haciendas que estaban siendo merodeadas presuntamente por invasores para tomarlas, inclusive varios propietarios reportaron ocupaciones por parte de grupos que se denominaban indígenas o campesinos.

Otra de las figuras políticas que se ha pronunciado al respecto es el expresidente y líder del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, quien comentó hace algunos días: “No se ejerce autoridad frente a las invasiones y tarde que temprano aparece la justicia privada y es peor. En síntesis nosotros comprendemos la propuesta del presidente Petro, de resolver unos problemas de tierra, urbana y rural, pero eso no puede ser al costo de permitir unas invasiones que generen de nuevo sangre a manos de justicia privada y no puede ser a costo de atemorizar los sectores productivos del campo”.

Pues las declaraciones no cayeron muy bien en el excandidato presidencial del 2018 y actual Gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, quién resaltó que este tipo de insinuaciones recuerdan hechos violentos ocurridos en Colombia a finales de los 90´s principios de los 2000′ debido a las acciones armadas de las CONVIVIR.

“Como siempre, la esencia paramilitar sale a flote en el ideario de @AlvaroUribeVel y en sus declaraciones. Tácitamente justifica la formación de grupos paramilitares so pretexto de invasiones. No es coincidencia que @jflafaurie hace poco haya propuesto revivir las Convivir”.

De igual manera recordó que hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia ni comunicación por parte del alcalde del municipio de El Plato sobre presuntas amenazas de ocupación de terrenos y señaló que de ser así se debían comunicar con él para gestionar estrategias de acuerdo a la legalidad y acción de las Fuerzas Públicas.

“Alcalde de Plato convocó Ejército y Policía a respaldar ganaderos en caravanas para intimidar supuestos invasores; imágenes y vídeos recuerdan a autodefensas y ningún participante desmiente impulso a iniciativa de @jflafaurie de retomar las Convivir. Haremos consejo de seguridad”, trinó el mandatario Caicedo acompañado de un vídeo.

Gobernador Carlos Caicedo denuncia irregularidades por parte de campesinos y fuerzas públicas.

Al respecto el presidente de FEDEGAN cuestionó al Gobernador Caicedo en la emisora La W, al señalar que la invasión de terrenos sí es una realidad y no solamente gente marcando arboles aerosol: “como estará de equivocado que en este momento hay fincas invadidas en el Magdalena, hay acciones pendientes para que el Esmad proceda. ¿Es que el gobernador no se dio cuenta de la invasión de un predio cerca de su despacho? El dueño de esa finca ha clamado a las autoridades”.

De igual manera cuestionó José Félix Lafaurie que el mandatario del Magdalena estuviese estigmatizando a ganaderos con el movimiento paramilitar de Colombia. “Es una situación que claramente plantea un reto para las autoridades, la actitud no es señalar a ganaderos como paramilitares porque cientos de miles vienen haciendo su actividad en su departamento”.

Es de recordar que el mismo Gobernador de Magdalena señaló que no se deben caer en las estrategias para desvirtuar la venidera reforma agraria, además de señalar que Magdalena es uno de los departamentos que tiene mayor número de desplazados de sus territorios debido al conflicto armado.

“En el Magdalena existen 3.005 campesinos reclamando su tierra despojada por la violencia paramilitar, esperamos que con intervención de la ministra @CeciliaLopezM y la protección del @mindefensa se proceda a reparar las familias despojadas ... Las cifras dicen que a agosto 2022, hay 3.005 solicitantes inscritos en el registro de tierras y 7.686 solicitudes presentadas”.

Concluyendo finalmente con su más reciente publicación: “Reforma agraria en el Magdalena comienza por hacer cumplir los fallos de reparación. Entregarle la propiedad de la tierra a campesinos despojados”, indicó Carlos Caicedo.

SEGUIR LEYENDO: