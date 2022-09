Gustavo Bolívar respondió las críticas de Humberto de la Calle por contactos con las disidencias: “Siempre hay que apostarle al diálogo”

El senador del Pacto Histórico le respondió al congresista y destacó la importancia del diálogo. Fotos: Colprensa

Empezaron los primeros avances por parte del gobierno de Gustavo Petro para alcanzar la denominada “Paz total”, una de sus grandes banderas de campaña y con la que esperan poner fin a varios conflictos armados en el país como es el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como con el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC que están siendo dirigidas por alias Iván Márquez. La inclusión de estos últimos fue bastante discutido por miembros de diferentes colectivos políticos que rechazaron esto y alegaron que ya tuvieron su oportunidad con los Acuerdos de la Habana.

Recientemente el presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro con el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres en Estados Unidos y en esta reunión se adelantaron varios temas con respecto a la “Paz total” y esta contó con el apoyo del secretario de la ONU para que se puedan llevar a cabo con los diferentes grupos armados y subversivos. “Si logramos que todas las personas abandonen las armas estaremos construyendo una gran nación”, afirmó el mandatario nacional.

Pese a esto, hay quienes han rechazado categóricamente la inclusión de los miembros disidentes de las FARC e Iván Márquez y uno de ellos fue Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador con el grupo guerrillero en los diálogos de La Habana, El senador, que en reiteradas ocasiones ha manifestado su apoyo a la Paz Total, se ha mostrado en completo desacuerdo ya que “ellos ya tuvieron su oportunidad y fallaron”.

“Debo decir que no estoy de acuerdo con reabrir negociaciones con Iván Márquez, ellos tuvieron su oportunidad, yo creo que el camino que les queda es el del sometimiento. Dos preguntas prácticas, ¿qué es lo que se puede negociar con el señor Márquez y la Nueva Marquetalia que no haya sido negociado en La Habana? y en segundo lugar, ¿quién nos garantiza que esta vez no vuelva incumplir, que falte a su palabra como lo hizo después de la firma del acuerdo?”, afirmó Humberto de la Calle en sus redes sociales.

El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, respondió a De la Calle y argumentó la importancia que tienen los diálogos para alcanzar “La Paz total” en todo el país, además resaltó que cuando algunos de los miembros de las FARC que no quisieron ser parte de los Acuerdos de Paz eran alrededor de 1.000 y hoy en día esa cifra se cuatriplicado.

“Las disidencias eran mil hombres al momento de la firma del Acuerdo. Hoy son 4.000. Muchos regresaron porque el gob no les cuidó la vida como está establecido. Mataron 330 excombatientes.¿Entonces nos quedamos otros 70 años dando plomo? Hay que apostarle al diálogo siempre, Dr.”, aseguró el senador Gustavo Bolívar.

Por otra parte, otro de los grandes promotores y defensores de la “Paz total” es el también senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien decidió responderle a Humberto de la Calle y aclaró que, “en ninguna circunstancia procederá a renegociar el Acuerdo de Paz que fue suscrito en el 2016 entre lo que eran las Farc-EP y el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos”.

Y agregó, “ese acuerdo es inalterable, es un acuerdo que está inscrito en nuestra constitución por distintas vías y en el futuro lo único que corresponde es implementarlo al pie de la letra de manera plena e integral y ese es el compromiso que adquirió el presidente Petro ante el país y el mundo, y que cumplirá de manera estricta”.

