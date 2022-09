Coldplay en Colombia: detalles del vocalista, Chris Martin, que quizá no conocía

Chris Martin de Coldplay. Infobae Colombia le cuenta algunos datos que quizá no conocía sobre el artista que se presentará este 16 y 17 de septiembre en Bogotá. REUTERS/Maja Smiejkowska

Christopher Anthony John Martin, mejor conocido como Chris Martin, es un músico, cantante, compositor, productor discográfico, además, ha incursionado en el activismo social por diferentes causas ambientales, de inclusión, y otras relacionadas con los derechos humanos.

Es el mayor de los hijos de Anthony Martin, contador, y Alison Martin, profesora de música. De allí su pasión por el arte. Estudió en la Exeter Cathedral School y en la Shermorne School, escuela consideradas prestigiosas de Gran Bretaña.

Junto a su banda Coldplay, alcanzó la fama mundial con el tema musical ‘Yellow’ en 2000, que lo catapultó en los listados musicales. Parte de su activismo ha estado enfocado en la prevención del hambre e incluso, ha hecho un llamado de atención al comercio justo y responsable.

Su primer contacto con la música fue claramente a través de su madre, quien impartía esta asignatura en los colegios de Exeter, ciudad en la que nació en vocalista de Coldplay. A la edad de 7 años, sus padres le obsequiaron un ukelele y fue en ese momento en que surgió el interés por aprender a tocar este instrumento musical.

A los 11 años ya había compuesto su primera canción y a los 13 sus padres decidieron enviarlo a estudiar a un internado. Antes de esto, cuando estudiaba en la Exeter Cathedral School formó parte de las bandas escolares Floating Insomnia, Identity Crisis y The Rocking Honkies.

Sobre su cambio a una escuela internado, el artista confesó que pasar a este tipo de educación a la edad de 13 o 15 años no es fácil y se declaró fanático por la religión, ingenuo y bastante crítico con el actuar de las personas.

“Fui impopular durante tres años, y luego todo cambió cuando tenía 16 años. Pero ya estaba marcado con Voy a salir de aquí y mostrarles a ustedes bastardos lo que es el qué, así que estoy muy agradecido por ese período de desafío entre los 13 y 16, enfrentando esa típica ceguera de mentalidad escolar de ‘Eres gay, eres malo en los deportes, eres esto o aquello’”, expresó Chris Martin en una entrevista.

Superada la etapa de su adolescencia, Chris Martin llegó a estudiar en la universidad, un proceso complicado, porque en cada una de sus postulaciones las diferentes instituciones educativas del Reino Unido lo rechazaron. Todavía se desconoce cuál fue la primera en notificado su negativa.

Quiso estudiar inglés para componer mejor sus canciones, trabajó seis meses en los Shed Studios de Zimbabue, tierra natal de su madre, produciendo jingles para las obras de teatro del St. George’s College en Harare. En 1996 continuó con sus estudios en la University College de Londres, donde optó por las Ciencias del Mundo Antiguo, y se graduó con honores en latín y griego. Fue allí donde conoció a sus compañeros de Coldplay: Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion.

El primer nombre que llevó la banda fue Pectoralz. El último integrante que se unió a la banda fue Will Champion y decidieron cambiar a Starfish, pero el nombre no era del todo llamativo para las disqueras por lo que tomaron la decisión de finalmente escoger Coldplay. El álbum con el que debutaron como banda fue Parachutes, que incluía la canción Yellow.

Desde ese momento han lanzado varios álbumes y otros sencillos de los cuales destacan: A Rush of Blood to the Head, Live 2003, X&Y, Viva la Vida or Death and All His Friends, Prospekt’s March, LeftRightLeftRightLeft, Mylo Xyloto, Live 2012, Ghost Stories, Ghost Stories Live, A Head Full of Dreams, Kaleidoscope, Live In Buenos Aires y Everyday Life vendiendo cerca de 100 millones de copias hasta la fecha, convirtiéndose en los artistas con mayores ventas a nivel mundial.

El cantante estuvo casado con la actriz Gwyneth Paltrow, con quien tuvo dos hijos: Apple Blythe Alison Martin y Moses Bruce Anthony Martin. Tras once años de relación, decidieron distanciarse. En la actualidad tiene una relación con la también actriz Dakota Johnson, recordada por su papel en la exitosa película ‘50 sombras de Grey’.

Este concierto en Colombia hace parte de su gira mundial Music Of The Spheres, álbum que presentó en octubre. El concierto fue anunciado el 6 de diciembre y desde entonces todos los fanáticos de la banda han demostrado su entusiasmo por la fecha.

“Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es, en última instancia, la razón por la que existimos como banda. Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos”, publicó la banda británica en sus redes sociales. Además, confirmó que continuará agregando más fechas en todo el mundo.

Si tiene planeado asistir al concierto, estas son algunas de las recomendaciones que han entregado los organizadores del evento para los asistentes al concierto, que ya reúne a miles de personas en los alrededores del Estadio El Campín para el ingreso.

Coldplay en Colombia: Ocesa entregó algunas recomendaciones a los asistentes. Tomada de Twitter

