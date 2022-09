Tan solo un mes se mantuvo abierta la Plaza Núñez junto al palacio presidencial de la Casa de Nariño

Imagen de referencia de la Plaza Núñez. Foto: Sergio Rodríguez.

Aunque finalmente no hubo manifestaciones, la Plaza Núñez junto a la Casa de Nariño, donde se encuentra la residencia presidencial, fue nuevamente fue encerrada con rejas el miércoles, justo un mes después de que fuera reabierta por orden expresa del nuevo jefe de Estado, Gustavo Francisco Petro, tras permanecer con esa protección durante las últimas dos décadas.

Según informaron por Twitter en la emisora Blu Radio, el nuevo cierre se hizo con motivo de una jornada de protesta en la que se tendría previsto que iba a llegar hasta ese espacio público contiguo a la morada del primer mandatario, según les informaron las propias autoridades.

No obstante, no se tuvo conocimiento de que se hubieran dado las manifestaciones, pero el hecho no dejó de pasar desapercibido para muchos ciudadanos, especialmente los que militan en la oposición, como fue el caso de Alicia Franco, excandidata al Congreso y, según anunció recientemente, precandidata presidencial, para las elecciones de 2026, por el Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“El gobierno de la gente, hoy cierra la Plaza Nuñez”, señaló a través de su cuenta oficial de Twitter junto con una foto de las vallas.

Trino de Alicia Franco sobre el cierre de la Plaza Núñez. Foto: Captura de pantalla

Por el momento se sabe que el vallado no ha sido retirado, pese a que en esa plaza se llevará un evento hacia las 8 de la mañana que lideraran los congresistas que también trabajan por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Colombia, como es el caso de la senadora Angélica Lozano.

“Este jueves instalaremos la primera #ComisiónPorLaDiversidad en la historia del Congreso, una instancia que trabajará por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Colombia. El evento será en la Plaza Núñez del Congreso desde las 8 a.m.”, anunció la congresista en su cuenta oficial de Twitter.

Se debe recordar que este emblemático espacio en el centro histórico de la capital colombiana fue reabierto el pasado 14 de agosto, justo una semana después de la posesión del presidente Petro y tras 20 años de mantener un vallado a su alrededor como medida de seguridad, de acuerdo a lo que manifestaron las autoridades.

“Abierta al público y a su libre tránsito la plazoleta Nuñez y el parque entre la carrera séptima y octava. Este paseo peatonal será un hermoso recorrido para distensionarse. El espacio público siempre es un espacio democrático y aumenta la calidad de vida (sic)”, expresó en su momento el mandatario.

De hecho el ministro del Interior, Alfonso Prada, había anunciado en aquella ocasión que el espacio quedaría sin el vallado de manera progresiva.

“Paulatinamente vamos a empezar a abrir, no para carros, pero sí para que la gente pueda cruzar, tomarse un café, conocer, entrar”, señaló.

Por supuesto, los ciudadanos celebraron aquella decisión y publicaron en redes sociales su respaldo a la decisión del presidente Petro de reabrir la plaza.

“Me parece muy chévere volver a recuperar este espacio, volver a caminar por acá, ver estos edificios, la libertad, el ambiente, todo es mágico. Este es un cambio rotundo. Me gustaría ver que los cambios sean para bien de todo el mundo, eso me parecería magnífico”, celebró Rocío Arango, una de las primeras personas en llegar al lugar.



SEGUIR LEYENDO: