Ministra de Agricultura le pidió a los grandes empresarios del campo vincular a los pequeños productores

Ministra de Agricultura convocó a la agroindustria para que vincule a los pequeños productores

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, convocó a los sectores agroindustriales del país a involucrar a los pequeños cultivadores en los sistemas productivos y de esta manera generar bienestar y paz en las zonas rurales.

Durante su intervención en la versión XII del Congreso de Tecnicaña, la Ministra afirmó que “el aporte de la agroindustria es fundamental, sin el no es posible que este sector se desarrolle. Necesitamos generar cohesión social entre la agroindustria y los pequeños productores, integrar a esos actores para ser más productivos y mejorar la calidad de vida”.

La integración que propone la ministra López se basa en el trabajo con las comunidades de la zona, apoyando las iniciativas y emprendimientos rurales; potenciando la economía de los hogares y, generando poder adquisitivo.

“No queremos beneficencia, queremos inclusión de los pequeños productores a las cadenas productivas del agro, que han sido exitosas”, afirmó López Montaño.

Finalmente, la Ministra invitó a todos los sectores del agro a cerrar las brechas entre campo y ciudad; entre pequeño y gran productor; hombres y mujeres. “Vamos a construir un país más justo, que apueste a un desarrollo sostenible sin ir en detrimento del crecimiento económico y los sectores productivos”, y añadió que es importante enseñarle a los sectores y a las cadenas productiva, “cómo se vinculan a los afros, a los campesinos y a los indígenas, como empiezan a ser parte de la cadena productiva”, concluyó López.

<b>Actualidad nacional</b>

<b>Las invasiones y la redistribución de tierras en Colombia</b>

En medio de su intervención, y luego de hacer este llamado a la agroindustria, la ministra de Agricultura habló sobre las invasiones, la manera como van a reaccionar el Ministerio de Agricultura y la redistribución de tierra en Colombia.

De acuerdo con las indicaciones de López, el Ministerio de Agricultura va a reaccionar frente a las invasiones “mostrando rápidamente que sí vamos a distribuir tierra y que sí vamos a apoyar a quienes asignemos tierra con todo lo que se necesita una agricultor”, con transferencia de tecnología y crédito.

“Estamos a puertas de decir cuántas hectáreas vamos a empezar a distribuir, esa es la forma como el Ministerio de Agricultura considera que debe pararse esto, porque la señal va a ser que no nos quiten el espacio político. Aquí va lo que prometimos: tierra para los sectores que lo necesitan con el apoyo necesario”, declaró la ministra de Agricultura.

La ministra recordó que la mesa de la mesa de la Reforma Agraria se constituyó el viernes pasado: “ya nos hemos reunido dos veces y empezamos con tierra de los narcos, que no es tan fácil, ya tenemos un volumen todavía muy pequeño. Queremos agrandarlo más mientras estamos seguros de que tierra está lista para distribuirse, pronto verán esas cifras”, dijo López.

Adicionalmente, la ministra manifestó que para lograr la paz en el Cauca es necesario garantizar que las personas ingresen a la industria: “¿Por qué hay dos millones de hectáreas productivas de los indígenas? y no 35 como se dice. Porque eso no está produciendo, ahí es donde está la falla. Ahí ha fallado el Estado porque no les hemos dado los mecanismos”, enfatizó la ministra.

