El Tren de Aragua estaría amenazando a menores de edad en colegios de Bogotá, según los padres de familia

La Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía Mayor de Bogotá, encabeza de la Secretaría de Seguridad, siguen tras la pista de dos bandas delincuenciales trasnacionales conocidas como el Tren de Aragua y Los Maracuchos, quienes -en su disputa territorial por poseer el corcón sur de la ciudad- serían los responsables de los 23 cuerpos desmembrados y embolsados encontrados en las últimas semanas en la capital del país.

Tras conocerse las investigaciones que cursan en contra de estos dos organizaciones delictivas se empiezan a conocer nuevas denuncias por parte de la comunidad; una nueva denuncia tendría que ver con qué el Tren de Aragua sería el responsable de varias amenazas a estudiantes del colegio Agustín Nieto Caballero que se encuentra ubicado en la localidad de Los Mártires (centro de Bogotá). Por el temor generado por este grupo delictivo, los padres de familia han tenido que prohibir a sus hijos volver a la institución educativa.

La denuncia fue llevada al cabildo distrital en voz el concejal Javier Ospina del partido Centro Democrático, quien afirma que 4 familias ya retiraron a sus hijos de la institución educativa por estas amenazas recibidas para que se abandoné los paga diarios en los que viven en el barrio Santa Fe en el centro de Bogotá.

“En el nombre del niño Guerrero les dijeron que si no anda nada en esas casas y no se iban de la localidad los iban a asesinar a ellos y esos padres eso no puede seguir pasando y mucho menos puede pasar que amenacen la vida de menores de edad son 4 familias venezolanas en lo que puedo confirmar con el colegio Agustín Nieto Caballero”, señaló el cabildante Ospina.

ero las denuncias sobre este caso trascendieron cuando el cabildante se enteró que la personera local de esta zona de Bogotá fue retenida en un pagadiario porque estaba atendiendo a las familias que estaban siendo amenazadas por el Tren de Aragua.

Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá, al tener conocimiento sobre estás problemáticas que se vienen presentando en el centro de Bogotá, ha señalado que se está trabajando para generar entornos seguros en los más de 87 colegios distritales dónde hay dinámicas de microtráfico

El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, señaló desde que el concejal Ospina hizo la denuncia se desplegó a nuestro equipo de reacción de gestión de convivencia con la estrategia de confianza de la Secretaría de Educación.

“Hablamos con las familias y con los directores de los colegios y no es como lo plantea el concejal, pero si hay unos hechos que nos obligan a generar mecanismos de prevención y acompañadas las familias que dicen ser amenazadas por algún tipo de actores delincuenciales en la zona”, señaló en secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto.

Respecto a la otra banda delincuencial, Los Maracuchos, este domingo, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana dieron a conocer la captura de varios integrantes de la organización multicrimen, señalados de delitos de narcotráfico, homicidios y dinamizadores de mercados criminales en la localidad de Santa Fe.

Cabe resaltar que desde el pasado domingo se han venido realizando operativos para dar con el arresto de 10 integrantes de la banda, siete de ellos requeridos por las autoridades por delitos de homicidio, concierto para delinquir, tortura, tráfico de armas de fuego y de estupefacientes

