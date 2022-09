Paola Jara a responder por los delitos de falsificación y abuso de confianza

Foto: Instagram @paolajarapj

La cantante de música popular Paola Jara se ha hecho tendencia en las últimas horas en las redes sociales por una demanda en su contra que fue formulada, aparentemente, por Jose Raúl Parada quien fue el primer mánager de la artista. Según se conoció, la intérprete de ‘Murió el amor’ fue demanda por haber incurrido, según el hombre, en los delitos de falsificación de documento público y abuso de confianza.

Caracol Radio habló con las abogadas Laura y Cindy Ramírez, quienes son las apoderadas del demandante y explicaron el motivo de la denuncia y los motivos por los que debería responder la famosa cantante popular. Lo que detallaron las abogadas es que Paola Jara, cuyo nombre de pila es Paula Andrea Zapata Jaramillo, sacó de su vida a su anterior mánager al falsificar un certificado de la organización ‘Jama Entretenimiento S.A.S’ ante la Cámara de Comercio.

Pero la demanda no solo procede contra la artista popular, sino que también contra su actual mánager Jhonn Jairo Ávila, quien debería responder por el delito de hurto agravado por la confianza, según las abogadas porque “es el sobrino del señor Jose Raúl Parada”. Además mencionaron la acusación contra ellos por abuso de confianza y enriquecimiento ilícito, este último ligado a una de las empleadas de la empresa mencionada.

El problema se remonta al año 2009, cuando Parada empezó a apoyar la entonces carrera emergente de la artista Paola Jara, pero cuando ella empezó a tener éxito dejó de darle respuestas al empresario. Desde entonces, según el demandante, pasaron seis años sin saber de la cantante y sin recibir el respectivo pago por su trabajo con la cantante, mientras que luego se dio la alteración del documento, hecho que calificaron como ‘abusivo’.

“Fue abusivo porque alteraron, la señora Paula y el senor Jhonn Jairo, el certificado de Cámara de Comercio de la empresa Jama Entretenimiento”, señalaron las defensoras, quienes agregaron que han realizado varios intentosde conciliación y de llegar acuerdos con la artista y su mánager, pero que han presentado excusas y no aparecen en las diligencias.

Por su parte, la emisora también obtuvo el pronunciamiento del equipo de Paola Jara, quienes no dieron más respuestas que la denuncia está siendo revisada por el equipo jurídico de la mujer. Por otro lado, no se reveló el monto que debería pagar la Paola Jara y su mánager de ser hallados culpables de todos los delitos que se mencionan en el proceso. La artista popular no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto de la demanda.

Paola Jara blanco de críticas de animalistas

Cabe recordar que hace tan solo unas semanas la artista popular también estaba en el centro de la polémica por haber tinturado de color rosado las orejas y cola de una de sus mascotas,la perrita Mía. “Estamos haciendo aquí, mejor dicho... ahora les muestro cómo nos va a quedar este experimento... con mi niña”, comentó. A su vez, la artista antioqueña registró que en ese momento estaban tinturando parte del pelaje de su perra.

Pues bien, ante el escándalo formado en las redes sociales sobre el tema, este miércoles 31 de agosto Paola Jara quiso poner sobre la mesa su respuesta a las críticas. Fue así como poniendo a su mascota en cámara se le escuchó decir lo siguiente en sus InstaStories:

“Miren pues a los que están tan traumatizados, que voy a atentar contra la vida de mi perrita - que son mis hijos, lo que más amo- ese tinte es especial para mascotas, para perros y para gatos. No es tóxico, no los va a matar. No los tinturé con tintes para humanos, es para mascotas, es especial ¿listo? pa’ que no estén traumaditos”.

