Laura Tobón quedó fascinada con el New York Fashion Week y afirmó: ‘’Un día para nunca olvidar’'

Laura Tobón asistió al NFW en Estados Unidos. Instagram:@laura_tobon

Carolina Herrera logró que asistieran a ‘La Gran Manzana’ blogueros, fashionistas y profesionales de la cultura y la industria textil para ver su nueva colección floral. Se trata de vestimentas que fueron hechas con la finalidad de que se usen en una época del año soleada, pero también con el propósito de compartir la dedicación en la elaboración y unión de diferentes telas que hacen de una sola prenda una necesidad para sus consumidores.

A través de redes sociales Laura Tobón difundió en la web que fue una de las afortunadas al compartir con los conocedores de la moda en el New York Fashion Week, conocido en español como la Semana de la Moda en Nueva York. En el evento demostró su faceta de empresaria y crítica de las pasarelas.

Laura Tobón a través de sus redes sociales en Nueva York. Instagram:@laura_tobon

En sus Instastories la presentadora llenó de esperanzas a sus más de 3,8 millones de seguidores porque es de las pocas colombianas con tanto reconocimiento y oportunidades de destacarse como partícipe en una de las tradiciones más esperadas del territorio estadounidense. Debido a su interacción con los usuarios, los motivó a que se sintieran más cercanos a los shows y que sigan soñando con poder estar en las grandes pantallas algún día.

A un día de que terminara el NYFW, o New York Fashion Week, la esposa de Álvaro Rodríguez subió un corto clip en el que se ve cómo preparaba su vestuario para tomarse fotografías con Carolina Herrera y encontrarse con algunos colegas que, como ella, se esmeran cada año por sobresalir en la muestra de ropa.

‘‘GRWM (Get ready with me ). Acompáñenme a vivir el mundo CH (Carolina Herrera) #goodgirlcarolinaherrera #carolinaherrera #NYFW‘’, escribió en la descripción a su publicación que cuenta hasta el momento con más de 8 mil ‘me gusta’ en Instagram.

'Get Ready With Me' o 'Alístate Conmigo' es una de las dinámicas que Laura usó mientras se preparaba para asistir al desfile de Primavera-Verano 2023 de Carolina Herrera. Instagram:@laura_tobon

En una transición, pasó de usar una bata blanca y estar, según la intención del video, desarreglada, a dejarle la boca abierta a sus admiradores con su cambio de ropa, uso de accesorios y elección de maquillaje.

Tal como se ve en la grabación, la experta en moda decidió ir a la pasarela de Primavera- Verano 2023 de Carolina Herrera con un vestido que tenía una apertura en la pierna izquierda, usó un labial rojo para contrastar los tonos oscuros de la mayoría de su outfit, dejó su cabello rubio suelto con ondas, añadió la sutileza de sus aretes pequeños y, para darle vida a sus pies, calzó unas sandalias de tacón verdes. Sin olvidar que cargó algunas de sus pertenencias en una cartera de cuero negra para complementar un look que cualquier amante del estilo quisiera portar en un evento de moda en la ciudad de Nueva York.

Gran parte de sus fanáticos destacaron las fotografías y clips en los que Tobón mostró su mayor fascinación en el show, y en especial la admiración que expuso al tomarse algunas instantáneas con la diseñadora Herrera y su director creativo, Wes Gordon:

‘‘Un día para nunca olvidar ❤️ @carolinaherrera @wesgordon Spring summer 2023 ! So happy to have been part of this amazing team #goodgirlcarolinaherrrera‘’, dijo a través de uno de sus perfiles oficiales la modelo colombiana.

Laura Tobón con María Carolina Josefina Pacanins Niño, mejor conocida como Carolina Herrera. Instagram:@laura_tobon

Laura Tobón con director creativo de Carolina Herrera. Instagram:@laura_tobon

Laura también publicó algunos instantes con Leonie Hanne, bloguera, modelo y emprendedora de redes sociales, y felicitó a la diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi por ‘‘lo que se viene‘’; sin embargo, lo que más causó fascinación en la red es que la madre de Lucca continua siguiendo sus proyectos a pesar de que su bebé no ha cumplido ni siquiera un año.

Laura Tobón aplaude la nueva colección de Silvia Tcherassi. Instagram:@laura_tobon

Colegas de Laura Tobón en el NYFW. Instagram:@laura_tobon

En marco de los escenarios y su presencia en el evento neoyorkino, dejó a la expectativa a sus seguidores al compartir unos segundos en los que mostró diferentes poses a través de una cámara de video y tomando con sus manos uno de los tacones característicos de los perfumes de la marca Carolina Herrera. Aludió inmediatamente a que sus fans consideren que en poco tiempo estará lanzando una nueva campaña con uno de los productos de la empresaria y diseñadora de moda venezolana, María Carolina Josefina Pacanins Niño.

Posiblemente Laura Tobón aparezca en los próximos comerciales de los perfumes de Carolina Herrera. Instagram:@laura_tobon

