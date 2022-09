El presidente Petro salió en defensa de la ministra Irene Vélez: “Hay ánimo de desinformación”

El presidente Petro salió en defensa de la ministra Irene Vélez. FOTO: vía Twitter (@IreneVelezT)

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez es centro de la polémica nuevamente, pues tras asistir a un debate de control político, fue señalada desde algunos sectores por presuntamente leer su discurso. En medio de la tormenta, el presidente Gustavo Petro lanzó el flotador y defendió a la funcionaria, pues según el mandatario, varias personas están recurriendo a desinformar sobre el hecho.

El primer presidente de izquierda, salió al paso ante el aluvión de críticas que caen en contra de Vélez, pues le respondió a la periodista Camila Zuluaga, quien señaló que a los ministerios se debe llegar aprendido y no se puede improvisar, en su cuestionamiento, la comunicadora resaltó:

“Es una falta de respeto con los colombianos que nombren a una persona como ministra que tenga tanto desconocimiento de la cartera que maneja y del sector público. A los ministerios no se llega a aprender, hay que llegar aprendido. ¡Por eso los nombran!”.

Zuluaga fue enfática en que era una falta de respeto el nombramiento la ministra, sin embargo, dicha afirmación, fue desacertada para el presidente Gustavo Petro, pues según él, es necesario que se conozca toda la situación y no se juzgue sin conocer, teniendo en cuenta que lo publicado en redes solamente fue un minuto y la alocución de la funcionaria fue de más de media hora.

De igual forma, Gustavo Petro Urrego señaló que no se puede confundir los problemas que tiene un ministerio, no saber algunos puntos del reglamento del Senado de la República, en donde hay prohibiciones para leer discursos.

El primer mandatario expresó: “Si pusieran el video completo verían a una ministra que sabe de la materia. No confunda no saber de los problemas del ministerio con no saber el reglamento del Congreso que prohíbe leer. El hecho de no poner el video completo muestra ánimo de desinformación”.

De igual forma, el mandatario señaló que él vivió una situación similar cuando era alcalde de Bogotá, y que lo que pretenden los detractores de Vélez, es destruirla.

Gustavo Petro se refiere a los cuestionamientos en contra de la ministra de Minas y Energía.





La polémica

En el debate de control político, Irene Vélez fue cuestionada sobre las maniobras que ha realizado desde su cartera para afrontar la problemática de los servicios públicos, específicamente de la energía. En su pronunciamiento, fue notorio cuando leía un documento, mientras el senado en pleno la escuchaba.

Vélez destacó:

“De los asuntos claves para el bienestar de la población y el desarrollo del país, en particular, por liderar la política respecto a la gestión de servicios públicos de energía eléctrica, la gestión de los recursos estratégicos, mineros, petroleros y llegadas y el acceso y costo”.

Ante esto, el presidente de la Comisión Quinta, Inti Asprilla refutó: “Proceda a su intervención, pero hay que tener cuidado para no dar la impresión de estar leyendo, está prohibido por la ley quinta, pero continúe su intervención”, a lo que la ministra respondió: “Vale, no sabía, entonces voy solamente a guiarme”.

El senador Inti Asprilla habló en W Radio, aseverando que la funcionaria acató la sugerencia y había leído solamente un minuto, pues expuso sus argumentos preparados, durante más de una hora frente al Senado. Es importante tener en cuenta que la ley quinta subraya en su artículo 105:

ARTÍCULO 105. INTERVENCIONES ESCRITAS. No se permite la lectura de discursos escritos; esto no excluye las notas o apuntamientos tomados para auxiliar la memoria, ni los informes o exposiciones con que los autores de los proyectos los acompañen.

