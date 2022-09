Andrea Valdiri vs. Lowe León: Liceth Córdoba lanzó algunas indirectas en redes sociales

Liceth Córdoba respondió de forma contundente a los ataques que enviaron sus haters a través de las redes sociales. Tomada de Instagram @licethcordobar

Desde hace algunos días se conoció que el proceso legal que cursaba en los juzgados de familia de Barranquilla para que Lowe León pudiera acceder a la prueba de paternidad con la pequeña Adhara, hija de Andrea Valdiri, salió a su favor por el fallo emitido por una jueza.

La noticia fue entregada por el abogado del artista, Martín Cuello, quien publicó a través de sus redes sociales el comunicado oficial, en el que afirmó que la justicia para su cliente está viendo la luz y podrá confirmar que la menor es su hija, para darle así el apellido.

“Por fin, un juez de la república ordenó, mediante providencia judicial, practicar la prueba de ADN entre mi cliente Lowe León y su pequeña hija”, fueron algunas de las palabras que pronunció el abogado del cantante.

Con todo lo que ha ocurrido en torno al proceso legal entre Lowe León y Andrea Valdiri, la esposa del cantante, Liceth Córdoba, no se ha quedado callada ante las críticas que surgieron en contra de él.

La abogada utilizó su cuenta oficial de Instagram para hablar de la situación y responder algunos interrogantes que le formularon sus seguidores en una ronda de ‘preguntas y respuestas’. Adicionalmente, la mayoría de dudas estaban enfocadas en lo que pensaba sobre lo que estaba ocurriendo con su esposo y el pleito legal con Andrea Valdiri.

Uno de los primeros cuestionamientos fue: “Te da miedo el comunicado del abogado de la…”, a lo que Córdoba respondió sin necesidad de nombrarla directamente, además, agregó que apoya de manera enfática a su esposo en todo lo que quiera emprender por el bienestar de la pequeña Adhara.

Le puede interesar: René Higuita presumió encuentro con Yeison Jiménez: el cantante no dudó en responderle

Y dijo: “La realidad jurídica es que con la admisión de la demanda, la juez ordenó la práctica del ADN y gracias a este examen con marcadores genéticos, el papá biológico podrá estar cerca de su hija”.

Posteriormente, un hombre se identificó por completo con la situación que atraviesa Lowe León y entiende del proceso legal que cursa entre él y la bailarina barranquillera. Según dijo Córdoba, la paternidad y maternidad de los niños debe ser compartida, por lo que, de no querer un padre para sus hijos, es mejor recurrir a métodos in vitro para que no se necesite de un hombre.

Finalmente, respondió una afirmación que hizo una abogada de familia en la ronda de preguntas con sus seguidores, quien indicó que alejar a los menores de sus padres no trae cosas positivas para el proceso de crecimiento del niño o la niña. Agregó, que además trae problemas civiles y penales.

“Por si fuese poco, también morales porque pueden ocasionar secuelas irreparables en la vida de un menor: Esto es un síndrome del que les hablaré más adelante con una experta en derecho de familia, todo con la intensión de educar y nutrirnos en conocimientos jurídicos”, concluyó Liceth.

Respuestas de Liceth Córdoba a interrogantes sobre su posición en pleito legal de su esposo, Lowe León con Andrea Valdiri. Tomadas de redes sociales

Cabe recordar que, en medio del proceso legal, el cantante se convirtió en padre de un niño junto a Liceth Córdoba, su actual esposa, esto mientras que Andrea sostenía un romance público con Felipe Saruma.

Lowe León, exnovio de la influenciador y empresaria Andrea Valdiri, anunció en septiembre de 2021 a través de sus redes sociales que hablaría sobre lo que sucedió entre él y la bailarina, pues consideraba que su nombre estaba siendo “manchado”.

SEGUIR LEYENDO: