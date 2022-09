Roy Barreras defiende nombramiento de Cielo Rusinque: “Maldicientes quisieron bloquearla”

Cielo Rusinque y Roy Barreras

El nombramiento de Cielo Rusinque en el Departamento para la Prosperidad Social levantó molestias en varios sectores cercanos al Pacto Histórico, especialmente por colectivos feministas; pero miembros del gobierno han salido a defender su designación, como el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien sostuvo que desde la campaña han querido bloquear sus aspiraciones, pero es una persona cercana al presidente Gustavo Petro.

La abogada será la encargada de la política del sistema de cuidado y los subsidios para los más vulnerables como Ingreso Solidario, entre otros. Sin embargo, para diversos grupos, entre ellos miembros del movimiento Soy Porque Somos de la vicepresidenta Francia Márquez, se ha rechazado su posición por apoyar a Hollman Morris y Fabián Sanabria; el primero denunciado por violencia intrafamiliar y el segundo por violencia sexual.

El concejal del Polo Democrático en Bogotá Carlos Carrillo sostuvo que “Rusinque es la ficha perfecta del santismo para dividir al petrismo y quedarse con una entidad clave”, porque sostuvo que le hizo campaña a Barreras en el 2021 cuando aspiró a ser candidato presidencial y ahora pasará a manejar un presupuesto de más de seis billones de pesos de inversión, según el Presupuesto General de la Nación para 2023.

El cabildante compartió un video del año pasado, cuando Barreras estaba en proceso de recolección de firmas para su candidatura, en el que aparecía Rusinque como miembro del comité Somos la Fuerza de la Paz y un chaleco de campaña del senador.

“No me voy a quedar callado para no incomodar, ponerla en el DPS es un un triunfo para el santismo”, reiteró Carrillo. Su trino despertó también una respuesta por parte del presidente del Congreso, quien aseguró que su aval había sido encomendado por el presidente Petro durante la campaña.

“Cielo Rusinque es una fiel amiga personal de Gustavo Petro. Una militante comprometida de la Colombia Humana y una académica y ejecutiva eficiente. Maledicentes dañinos quisieron bloquearla en las listas de Cundinamarca razón por lo cual el propio Gustavo me sugirió avalarla”, escribió Barreras.



Ella había sido invitada por Fuerza Ciudadana, el movimiento que lideraron Morris y Carlos Caicedo que no consiguió superar el umbral, para liderar la lista a la Cámara por Bogotá. Sin embargo, el primero de octubre aseguró públicamente que decidía permanecer en la lista del Pacto Histórico en Cundinamarca con la Fuerza de la Paz que lideró Barreras, pero no resultó elegida.

El Pacto Histórico la presentó para ser la secretaría de la Comisión de Acusación de la Cámara, pero Wilmer Carrillo, presidente y el vicepresidente Rodrigo Tovar, hijo de Jorge 40, consideraron que por su cercanía con el presidente era mejor que se presentara otro candidato, por lo que no fue elegida.

Finalmente, resultó en el gobierno en el Departamento para la Prosperidad Social, pero las críticas la persiguen. Ahora, más de 900 mujeres y activistas han firmado una carta en la que rechazan el nombramiento de Rusinque porque, sostienen, sería un incumplimiento de los compromisos con la vicepresidenta Márquez.

“El DPS lidera el sector social y de inclusión, del cual se desprenden la UARIV, el ICBF y el CNMH, es el corazón y columna de lo que se soñó como Ministerio de la Igualdad, propulsor principal del Sistema Nacional Del Cuidado y de la Política Social Diferencial. Un electorado crítico, inspirado por lo que representa Francia Márquez Mina y su movimiento, hoy reclama un mandato ciudadano que se le entregó en las urnas y le exige mantener coherencia ético-política con el proyecto de cambio que movilizó a las mujeres. En este sentido preguntamos: ¿por qué la señora Vicepresidenta no asume la Dirección del DPS desde ahora y coordina de la mejor manera la transición del DPS al Ministerio de la Igualdad?”, señalan en la carta dirigida al mandatario.

Sostienen que la abogada está “inhabilitada” por, supuestamente, perseguir a personas que han denunciado violencias basadas en género, así como piden que se radique próximamente el proyecto para la creación del Ministerio de la Igualdad que estará al mando de Márquez.

